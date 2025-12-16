Haberler

"Süper Vali"nin oğlunun odasında büyük skandal! Kontrol sırasında bulundu

'Süper Vali'nin oğlunun odasında büyük skandal! Kontrol sırasında bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Süper Vali" olarak anılan Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun makam odasında dinleme cihazı bulundu. Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Sorumlular adalet önünde hesap verecek." dedi. Konuyla ilgili soruşturma da başlatıldı.

Tokat Belediyesi başkanlık binası olarak kullanılan Canikli Konağı'nda, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun vatandaşları kabul ettiği makam odasında yapılan güvenlik kontrolleri sırasında dinleme cihazı tespit edildi.

GÜVENLİK BİRİMLERİ KONTROL SIRASINDA BULDU

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde güvenlik birimleri tarafından gerçekleştirilen kontroller neticesinde bulunan dinleme cihazının ardından durum derhal adli ve emniyet birimlerine bildirildi. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde olayla ilgili adli ve teknik süreç başlatıldı.

DETAYLI ARAMA BAŞLATILDI

İncelemelerin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla Canikli Konağı güvenlik altına alınırken, ilgili alanlarda detaylı ve titiz bir çalışma gerçekleştirildi. Soruşturmanın ilgili kurumlar tarafından büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğü öğrenildi.

BAŞKAN YAZICIOĞLU İSYAN ETTİ

Olayın ardından kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklamada bulunan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, göreve geldikleri ilk günden itibaren şahsına ve Tokat Belediyesi'ne yönelik sistemli dezenformasyon ve karalama çalışmaları yürütüldüğünü belirtti.

"HESAP VERECEKLER"

Başkan Yazıcıoğlu açıklamasında, Canikli Konağı'ndaki makam odasında dinleme cihazı bulunmasının kabul edilemez bir durum olduğunu vurgulayarak, "Bu makam odası Tokatlılara aittir. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kapımızı vatandaşlarımıza hiç kapatmadık. Halkımızı ayırmadan, ayrıştırmadan misafir ettik" ifadelerini kullandı.

Babası merhum Recep Yazıcıoğlu'nun izinden yürüdüklerini dile getiren Yazıcıoğlu, sosyal medya saldırıları, iftiralar, dinleme faaliyetleri ve siber saldırıların Tokat'a hizmet etme kararlılıklarını asla zayıflatamayacağını kaydetti. Dinleme cihazının tespit edilmesinin ardından olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlandığını ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını belirten Yazıcıoğlu, "Bu saldırının arkasında kim olursa olsun adalet önünde hesap verecektir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
Vergi yüzsüzleri listesi açıklandı! 3'ü birden aynı listede yer aldı

Nihayet yayınlandı! 3'ü birden aynı listede
Trump, on binlerce kişiyi öldüren fentanili 'kitle imha silahı' ilan etti

Korku filmi değil gerçek! Zombilere karşı resmen harekete geçtiler
Altında hiç görülmemiş olay! Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor

Altında hiç beklenmeyen oldu! Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor
Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı, 3 yönetici gözaltında

Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konut fiyatları 22 ay sonra reel yükselişe geçti

Merkez Bankası açıkladı! Konut fiyatlarında 22 ay sonra bir ilk
Çin'in yeni İHA'sı ilk testi geçti

ABD'nin uykularını kaçıracak hamle! Sarı fırtına ilk kez havalandı
Fiorentina macerası kısa sürdü! İşte Dzeko'nun yeni takımı

Fiorentina macerası kısa sürdü! İşte yeni takımı
DEM Partili Öznur Bartın TBMM'de ayakkabılarını çıkardı

TBMM Genel Kurulu'na damga vuran fotoğraf
Konut fiyatları 22 ay sonra reel yükselişe geçti

Merkez Bankası açıkladı! Konut fiyatlarında 22 ay sonra bir ilk
Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu trafiği

Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif'in uyuşturucu trafiği
Türkiye'de de satılan robot süpürge markası iflas etti

Türkiye'de de satılıyordu! Dünyaca ünlü marka resmen iflas etti
Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Coşkun Sabah hayallerine kilit vurdu

Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Hayallerine kilit vurdu
Başkentte dev fuhuş operasyonu! 60 kişi tutuklandı, tüm mekanlar kapatıldı

Onlarca kadını sapıkların elinden böyle kurtardılar
Türkiye'de de milyonlar kullanıyor! Kalp krizi riskini yüzde 53 arttırıyor

Kalp krizi riskini arttırdığı ortaya çıktı
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! O şehrin havalimanına metro geliyor
Elon Musk serveti 600 milyar doları aşan ilk kişi oldu

Elon Musk tarihte bir ilke imza attı
Gain Medya operasyonunun detayları ortaya çıktı! 1 milyar 76 milyonluk havale

Medya devine operasyonda çarpıcı detay! MASAK raporuyla ortaya çıktı
title