TOD TV nedir, nasıl üye olunur? TOD kimin?

BeIN Media Group tarafından kullanıma sunulan dijital içerik platformu TOD nedir merak ediliyor. Süper Lig maçlarının da TOD'da yayınlanacağının duyurulması üzerine TOD TV nedir? TOD nasıl üye olunur? TOD kimin? konuları gündeme taşındı. İşte, TOD TV nedir? Detaylar...

TOD tv nedir? BeIN Media Group tarafından kullanıma sunulan dijital içerik platformu TOD nedir merak ediliyor. Süper Lig maçlarının da TOD'da yayınlanacağının duyurulması üzerine TOD TV nedir? TOD nasıl üye olunur? TOD kimin? konuları gündeme taşındı. İşte, TOD TV nedir? Detaylar haberimizde...

TOD TV NEDİR?

TOD, beIN Media Group tarafından kullanıcılara sunulan bir dijital içerik platformudur. Netflix, Disney Plus ve HBO Max gibi platformlara rakip olarak sunulan TOD hakkında paylaşılan bilgiler şu şekildedir:

TOD nedir?

"TOD; yeni nesil izleme deneyimi yaşayabileceğin bir platform! Taahhüt ve kurulum olmadan hemen izlemeye başla!"



TOD'a nasıl üye olabilirim?



"Spor ve Eğlence paketlerinden sana en uygun olanı seç, paketini kolayca satın al ve hemen izlemeye başla!"

TOD'da ne izleyebilirim?



"Spor Toto Süper Lig, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve daha birçok spor içeriğini, 1000'lerce dizi, film ve belgeseli, 100'lerce Canlı TV kanalını izleyebilirsin!"



Ücretsiz Süper Lig Paketi ile hangi cihazlardan izleme yapabilirim?



"Ücretsiz Süper Lig paketiniz ile web, cep, tablet, smart tv, apple tv ve android tv'lerde izleme yapabilirsiniz."

TOD NASIL ÜYE OLUNUR?

TOD'a aşağıda yer alan bağlantı üzerinden paket seçimi yaparak üye olabilirsiniz.

TOD ÜYELİK