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TikTok kapatıldı mı? TikTok Türkiye'de kapatılacak mı?

TikTok kapatıldı mı? TikTok Türkiye'de kapatılacak mı?
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Son dönemlerde popülerliği artan sosyal medya platformu TikTok'un Türkiye'de kapatılacağına dair iddialar gündeme geliyor. Kullanıcılar, "TikTok kapatıldı mı?" ve "TikTok Türkiye'de kapatılacak mı?" sorularının yanıtlarını merak etmektedir. Peki, TikTok'un Türkiye'deki durumu nedir?

TikTok uygulamasının Türkiye'de kapatılıp kapatılmayacağı merak ediliyor. Sosyal medya platformu TikTok, ABD Yüksek Mahkemesinin onayladığı yasağın yürürlüğe girmesiyle erişime kapatılırken, "ABD'de TikTok'u yasaklayan bir yasa yürürlüğe girdi. Ne yazık ki bu, TikTok'u şimdilik kullanamayacağınız anlamına geliyor" mesajıyla kullanıcılarına veda etti. Kullanıcılar, Türkiye'de de TikTok'un kapatılma ihtimalini merak ediyor. Peki, TikTok kapatıldı mı? TikTok Türkiye'de kapatılacak mı? Detaylar haberimizde...

TIKTOK KAPATILDI MI?

Türkiye'de TikTok'un kapatılmasına yönelik resmi bir karar bulunmamaktadır. Ancak, platformun içerik politikaları ve kullanıcı güvenliği konularında çeşitli endişeler dile getirilmiştir.

TikTok kapatıldı mı? TikTok Türkiye'de kapatılacak mı?

TIKTOK TÜRKİYE'DE KAPATILACAK MI?

Mevcut durumda, TikTok Türkiye'de faaliyetlerine devam etmektedir ve platformun kapatılmasına dair resmi bir karar bulunmamaktadır. Kullanıcıların, platformun resmi açıklamalarını ve yetkili mercilerin duyurularını takip etmeleri önerilir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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