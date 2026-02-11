Haberler

Yok böyle kavga! TikTok fenomenleri Dubai'yi birbirine kattı

Güncelleme:
TikTok fenomenleri Hülya Mizgin, Karagül Çağlayan ve Yıldırım, Dubai'yi adeta birbirine kattı. Turistlerle başlayan sözlü tartışma kısa sürede yerini tekme tokatlı kavgaya bırakırken, cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde kadınların yerlerde sürüklendikleri ve birbirlerine ağır hakaretlerde bulundukları görülüyor.

  • TikTok fenomenleri Hülya Mizgin, Karagül Çağlayan ve Yıldırım, Dubai'de yabancı turistlerle sözlü tartışma yaşadı.
  • Tartışma kavgaya dönüşerek kadınların birbirine saldırmasına ve yerlerde sürüklenmesine neden oldu.
  • Kavga anları, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TikTok fenomenleri Hülya Mizgin, Karagül Çağlayan ve Yıldırım'ın Dubai'de turistlerle yaşadığı tartışma sosyal medyada gündem oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dubai'ye tatile giden TikTok fenomenleri Hülya Mizgin, Karagül Çağlayan ve Yıldırım, henüz bilinmeyen bir nedenle yabancı turistlerle sözlü tartışma yaşadı.

YERLERDE SÜRÜKLENDİLER

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birbirine saldıran kadınlar tekme tokat kavga etti, yerlerde sürüklendi. O anlar ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNetherill:

yemin ediyorumki rezillik.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

