Yok böyle kavga! TikTok fenomenleri Dubai'yi birbirine kattı
TikTok fenomenleri Hülya Mizgin, Karagül Çağlayan ve Yıldırım, Dubai'yi adeta birbirine kattı. Turistlerle başlayan sözlü tartışma kısa sürede yerini tekme tokatlı kavgaya bırakırken, cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde kadınların yerlerde sürüklendikleri ve birbirlerine ağır hakaretlerde bulundukları görülüyor.
Dubai'ye tatile giden TikTok fenomenleri Hülya Mizgin, Karagül Çağlayan ve Yıldırım, henüz bilinmeyen bir nedenle yabancı turistlerle sözlü tartışma yaşadı.
YERLERDE SÜRÜKLENDİLER
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birbirine saldıran kadınlar tekme tokat kavga etti, yerlerde sürüklendi. O anlar ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: Haberler.com / Yaşam