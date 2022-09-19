Türk siyasetçi Tevfik Diker vatandaşların merakla araştırdığı isimlerden bir tanesi. İsmini sıklıkla duyduğumuz Tevfik Diker'in hayatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Tevfik Diker kimdir? Tevfik Diker kaç yaşında, nereli? Tevfik Diker mesleği ne? Tevfik Diker hayatı ve biyografisi!

Tevfik Diker ismi arama motorlarında sıklıkla aratılan bir isim olmakla beraber vatandaşın merak konusudur. Tevfik Diker'in hayatı, mesleği araştırılıyor. Peki, Tevfik Diker kimdir? Tevfik Diker kaç yaşında, nereli? Tevfik Diker mesleği ne? Tevfik Diker hayatı ve biyografisi!

TEVFİK DİKER KİMDİR?

Tevfik Diker, Türk siyasetçidir. 1947 yılında Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dünyaya gelmiştir. Hava Harp Okulu mezunudur. Hava Yarbaylık, Genelkurmay Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Emir Subaylığı, 2. Hava İkmal Bakım Motorlu Araçlar Bölge Bakım Komutanlığı, TBMM XIX. ve XX. Dönem Manisa Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 24 Aralık 1995- 18 Mart 1999 yılları arasında XX. Dönem Manisa Milletvekilliği yapmıştı. Ardından ise ANAP'a geçti. DYP'de Teşkilat Başkan yardımcılığı yaptı. Anavatan Partisi'nde Genel Başkan Danışmanlığı da yaptı. 19. Dönem Meclis Kanun Teklif rekortmeni oldu. Gözcü, Yeni Şafak ve Şok gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Kurtlar Medyası, Ahtapot'un Kolları ve Koordinat adında kitapları var.