Teve 2 yeni yıla, yeni isimle girdi
Televizyon kanalı teve 2, ismini tv 2 olarak değiştirdi. Kanal, gece 00.00'da teve 2'den tv 2'ye geçti.
Televizyon kanalı teve 2, marka kimliğinde değişikliğe giderek ismini tv 2 yaptı. Kanal yönetimi tarafından alınan kararla birlikte, izleyiciler gece saatleri itibarıyla yeni logoyla karşılaştı.
TEVE 2, TV 2 OLDU
Değişim süreci, gece tam 00.00'da teve 2 logosunun yerini tv 2'ye bırakmasıyla resmen gerçekleşti. Kanal, bu saatten itibaren yayın hayatına yeni ismi ve görsel kimliğiyle devam etmeye başladı.
Kaynak: Haberler.com / Yaşam