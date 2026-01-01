Teve 2 yeni yıla, yeni isimle girdi

Televizyon kanalı teve 2, marka kimliğinde değişikliğe giderek ismini tv 2 yaptı. Kanal yönetimi tarafından alınan kararla birlikte, izleyiciler gece saatleri itibarıyla yeni logoyla karşılaştı.

TEVE 2, TV 2 OLDU

Değişim süreci, gece tam 00.00'da teve 2 logosunun yerini tv 2'ye bırakmasıyla resmen gerçekleşti. Kanal, bu saatten itibaren yayın hayatına yeni ismi ve görsel kimliğiyle devam etmeye başladı.