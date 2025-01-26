Teşkilat CANLI izle! TRT 129. bölüm Teşkilat yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Teşkilat yeni fragmanı yayınlandı mı?

Teşkilat canlı izle linki araştırılıyor. Önemli isimlerin başrolünde yer aldığı Teşkilat adlı yapım bugün yeni bölümü ile TRT 1 kanalında izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin başlamasıyla birlikte Teşkilat yeni bölüm canlı izle! Teşkilat canlı izleme linkleri araştırıldı. Teşkilat canlı izleme linki sizlerle…

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Altay babasıyla büyük bir saldırıya uğrar. İstediği güce ulaşmak isteyen Tufan, Ender'i ortadan kaldırmak için Ejder ile anlaşma yapmıştır. Oyuna dahil olan Ejder ise önünde kimsenin duramayacağına emindir. Korkut bu hayatta en değer verdiği insanı kaybeder. Kardeşinin ölümüyle gözünü karartıp intikam peşine düşer. Korkut Zeynep'in ölmesine sebep olan herkesten teker teker hesap soracaktır. Altay'a ulaşamayan Neslihan endişelidir. Düşmanlar ise Altay'ı yenmenin asla kolay olmayacağını bir kez daha anlayacaklardır.

TRT 1 TEŞKİLAT CANLI İZLE

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat adlı yapım, yeni bölümüyle saat 20:00 itibariyle bu akşam ekranlarda. TRT 1 Kanalının canlı izleme linki için buraya tıklayınız .