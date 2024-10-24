Tesis Yöneticileri Birliği Kuruluyor: Lisanssız Şirketler Artık Site Yönetemeyecek

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da düzenlenen "Tesis Yönetim Hizmetleri Mevzuat Çalıştayı" önemli adımların atılmasına sahne oldu. Bakan Yardımcısı Hasan Suver ve Genel Müdür Banu Aslan'ın katılımıyla gerçekleşen çalıştayda, apartman, site, konut ve diğer tesis yönetim hizmetleriyle ilgili mevzuatın oluşturulması ve standartların belirlenmesi konuları ele alındı.

Tesis Yönetiminde Lisanslaşma ve Denetim

TYTFED (Tesis Yönetim ve Tedarikçileri Federasyonu), Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği, TRFMA ve birçok sivil toplum kuruluşu ile kamu kurumlarının katılım sağladığı çalıştayda, tesis yönetim şirketlerinin lisanslaşması, yöneticilerin niteliklerinin belirlenmesi ve denetlenmesi gibi önemli başlıklar tartışıldı. Tesis yönetim şirketlerinin yeterlilik kriterleri, sınıflandırma, başvuru süreçlerinde istenilecek belgeler, eğitim, ceza ve yaptırımlar gibi konular üzerinde duruldu.

Yüksek Seviyeli Tesislerin Yönetimi de Kapsamda

TYTFED Başkanı İbrahim Bozan, çalıştayda alınan kararların, AVM, ofis, konut yönetimlerinin yanı sıra havalimanları, şehir hastaneleri, doğalgaz ve enerji hatları gibi büyük tesisleri yöneten şirketleri de kapsadığını belirtti. Şirketlerin lisans, eğitim, sınıflandırma ve cezai yaptırım gibi konuların çalıştayda masaya yatırıldığını ifade eden Bozan, sektörün kurumsal bir yapıya kavuşması için bu adımların önemli olduğunu vurguladı.

Tesis Yöneticileri Birliği Kurulacak

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı da çalıştayın sektör için büyük bir adım olduğunu belirterek, tesis yönetimi alanındaki sorunların çözümü ve kurumsallaşmanın sağlanması adına birliğin kurulmasının önemli olduğuna dikkat çekti. Lisanssız yöneticilerin artık siteleri ve tesisleri yönetemeyeceğini, adli sicil kaydı sunma zorunluluğu gibi kriterlerin getirileceğini ifade eden Sandalcı, bu adımların vatandaşın refahını artıracağını belirtti.

Mafyatik Yönetimlere Son

Çalıştayda konuşan Av. Burak Evci ise, yeni düzenlemelerin tesis yönetim faaliyetlerinde profesyonelliği artıracağını, denetimlerin sıkılaştırılacağını ve rant odaklı yönetimlerin önüne geçileceğini söyledi. Fahiş aidatların önlenmesi ve vergi kayıplarının ortadan kaldırılması da çalıştayda alınan önemli kararlar arasında yer aldı.

Yaklaşık iki ay sonra düzenlenecek ikinci çalıştayda, bu düzenlemelerin son hali Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla netleşecek.