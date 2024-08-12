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Terör örgütüne ait mağaraya giren Fulya Öztürk, gördüklerine inanamadı

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Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ederken temizlenen bölgeden görüntüler hayrete düşürdü. CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ün girdiği bir mağarada kaydedilen görüntüler ekran başındakilere "Bir insan burada nasıl yaşar?" dedirtti.

Mehmetçik'in terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları devam ediyor. Özellikle Metina ve Zap bölgesinde örgüte ait çok sayıda tüne ele geçirildi. Ele geçirilen bu tünellerden birine giren CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, gördükleri karşısında hayrete düşürdü. Küçük bir girişi olan tünelin içinde banyo, tuvalet ve revirlerin olması dikkat çekti. Pislik içerisindeki tüneldeki görüntüleri izleyenler "Bir insan burada nasıl yaşar?" sorusunu sormadan edemedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güvenlik

Fulya Öztürk CNN Türk CNN Türk Cnn PKK PKK Güvenlik Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Cem Demirkaya:

Rabbim Ordumuza Güç Kuvvet Versin. Vatanımızı Ve Milletimizi Korusun

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Marko Apostolidis:

habercilik sosyetelik tanımaz.... gireceksiniz...

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Shef :

Abla, yine mi siz ?

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