Terör örgütüne ait mağaraya giren Fulya Öztürk, gördüklerine inanamadı

Mehmetçik'in terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları devam ediyor. Özellikle Metina ve Zap bölgesinde örgüte ait çok sayıda tüne ele geçirildi. Ele geçirilen bu tünellerden birine giren CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, gördükleri karşısında hayrete düşürdü. Küçük bir girişi olan tünelin içinde banyo, tuvalet ve revirlerin olması dikkat çekti. Pislik içerisindeki tüneldeki görüntüleri izleyenler "Bir insan burada nasıl yaşar?" sorusunu sormadan edemedi.