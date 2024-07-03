Üye Girişi
Haberler

Tenet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tenet filmi ne zaman, nerede çekildi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Tenet filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Tenet konusu, özeti ve Tenet oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Tenet filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Tenet filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Tenet filmini izleyecek olanların merak ettiği Tenet konusu nedir, Tenet oyuncuları kimler ve Tenet özeti gibi konuları inceliyoruz.

TENET FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tenet, Christopher Nolan'ın senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı; başrollerini John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki ve Kenneth Branagh'ın paylaştığı Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri ortak yapımı casus filmi. İlk kez 26 Ağustos 2020'de dünya genelinde 70 farklı ülkede vizyona girdi.

Hikâyesi, 5 harflik Latin palindromlarından biri olan Sator Karesi'ne dayanmaktadır. Eski Hristiyan kaynaklarında da yer alan bu palindromun en eski örnekleri Pompeii Harabeleri'nde bulunmuştur. Sator Karesi'nin gizemi hâlâ çözülememiştir.

Filmde Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine de yardımcı karakter olarak yer almaktadır.

Tenet, yayımlandığı ilk hafta sonunda 53 milyon dolar hasılat ederek önemli bir başarıya imza attı. COVID-19 pandemisinin getirdiği sınırlamalara rağmen elde edilen bu başarı da sinema sektörünün canlanmasına ön ayak olacak.


TENET FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Gösterime giriş tarihi: 26 Ağustos 2020 (Birleşik Krallık)

Yönetmeni: Christopher Nolan

Yapımcılar: Christopher Nolan, Emma Thomas

Senaryo: Christopher Nolan

Bütçe: 205 milyon USD

Dil: İngilizce

Oyuncular

John David Washington

Robert Pattinson

Elizabeth Debicki

Dimple Kapadia

Aaron Taylor-Johnson

Clémence Poésy

Michael Caine

Kenneth Branagh

Himesh Patel

Denzil Smith

Martin Donovan

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Gündem Sinema Kültür Sanat Haberler

Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi

Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi

 Merih'i UEFA'ya Almanlar şikayet etmiş! AK Parti'den soruşturmaya sert tepki

Merih'i UEFA'ya Almanlar şikayet etmiş! AK Parti'den soruşturmaya sert tepki

 Erdoğan, Putin ile görüştü! Verdikleri mesajlar batılı ülkelerin ve ABD'nin hoşuna gitmeyecek

Erdoğan, Putin ile görüştü! Verdikleri mesajlar batılı ülkelerin ve ABD'nin hoşuna gitmeyecek

Bakmadan Geçme

Los Angelas'ta Gizli Görev filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Los Angelas'ta Gizli Görev filmi ne zaman, nerede çekildi? Falda denizatı görmek ne anlama gelir? Kahve falında denizatı şeklinin çıkması ne demek? Kahve falında denizatı çıkması aşk hayatını ne yönde etkiler? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! Tenet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tenet filmi ne zaman, nerede çekildi? Sevginin Gücü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sevginin Gücü filmi ne zaman, nerede çekildi? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 3-4 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Deliler Fatih'in Fermanı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Deliler Fatih'in Fermanı filmi ne zaman, nerede çekildi? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Temmuz Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! Dolar ne kadar, yükseldi mi? 3 Temmuz Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Karşıt burç ne demek? Astrolojide zıt burçlar hangileri? Karşıt burçlar nasıl anlaşır? 4 Temmuz Perşembe 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 4 Temmuz burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 3 Temmuz EURO 2024 günün maçları nereden izlenir? CANLI ALTIN KURU | Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 3 Temmuz altın fiyatı!
İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak

İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title