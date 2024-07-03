Tenet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tenet filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Tenet filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Tenet konusu, özeti ve Tenet oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Tenet filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Tenet filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Tenet filmini izleyecek olanların merak ettiği Tenet konusu nedir, Tenet oyuncuları kimler ve Tenet özeti gibi konuları inceliyoruz.
TENET FİLMİ KONUSU NEDİR?
Tenet, Christopher Nolan'ın senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı; başrollerini John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki ve Kenneth Branagh'ın paylaştığı Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri ortak yapımı casus filmi. İlk kez 26 Ağustos 2020'de dünya genelinde 70 farklı ülkede vizyona girdi.
Hikâyesi, 5 harflik Latin palindromlarından biri olan Sator Karesi'ne dayanmaktadır. Eski Hristiyan kaynaklarında da yer alan bu palindromun en eski örnekleri Pompeii Harabeleri'nde bulunmuştur. Sator Karesi'nin gizemi hâlâ çözülememiştir.
Filmde Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine de yardımcı karakter olarak yer almaktadır.
Tenet, yayımlandığı ilk hafta sonunda 53 milyon dolar hasılat ederek önemli bir başarıya imza attı. COVID-19 pandemisinin getirdiği sınırlamalara rağmen elde edilen bu başarı da sinema sektörünün canlanmasına ön ayak olacak.
TENET FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Gösterime giriş tarihi: 26 Ağustos 2020 (Birleşik Krallık)
Yönetmeni: Christopher Nolan
Yapımcılar: Christopher Nolan, Emma Thomas
Senaryo: Christopher Nolan
Bütçe: 205 milyon USD
Dil: İngilizce
Oyuncular
John David Washington
Robert Pattinson
Elizabeth Debicki
Dimple Kapadia
Aaron Taylor-Johnson
Clémence Poésy
Michael Caine
Kenneth Branagh
Himesh Patel
Denzil Smith
Martin Donovan