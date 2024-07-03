Tenet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tenet filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Tenet filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Tenet filmini izleyecek olanların merak ettiği Tenet konusu nedir, Tenet oyuncuları kimler ve Tenet özeti gibi konuları inceliyoruz.

TENET FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tenet, Christopher Nolan'ın senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı; başrollerini John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki ve Kenneth Branagh'ın paylaştığı Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri ortak yapımı casus filmi. İlk kez 26 Ağustos 2020'de dünya genelinde 70 farklı ülkede vizyona girdi.

Hikâyesi, 5 harflik Latin palindromlarından biri olan Sator Karesi'ne dayanmaktadır. Eski Hristiyan kaynaklarında da yer alan bu palindromun en eski örnekleri Pompeii Harabeleri'nde bulunmuştur. Sator Karesi'nin gizemi hâlâ çözülememiştir.

Filmde Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine de yardımcı karakter olarak yer almaktadır.

Tenet, yayımlandığı ilk hafta sonunda 53 milyon dolar hasılat ederek önemli bir başarıya imza attı. COVID-19 pandemisinin getirdiği sınırlamalara rağmen elde edilen bu başarı da sinema sektörünün canlanmasına ön ayak olacak.



TENET FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Gösterime giriş tarihi: 26 Ağustos 2020 (Birleşik Krallık)

Yönetmeni: Christopher Nolan

Yapımcılar: Christopher Nolan, Emma Thomas

Senaryo: Christopher Nolan

Bütçe: 205 milyon USD

Dil: İngilizce

Oyuncular

John David Washington

Robert Pattinson

Elizabeth Debicki

Dimple Kapadia

Aaron Taylor-Johnson

Clémence Poésy

Michael Caine

Kenneth Branagh

Himesh Patel

Denzil Smith

Martin Donovan