TELE 1'e kayyum mu atandı, TELE 1'e neden kayyum atandı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, casusluk iddiaları üzerine yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Merdan Yanardağ'ın yöneticisi olduğu TELE1 TV hakkında alınan kayyum kararını duyurdu. Peki, TELE1'e kayyum atanmasının nedeni ne, söz konusu karar hangi gerekçelere dayanıyor?

TELE 1'E KAYYUM MU ATANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma çerçevesinde önemli bir karar aldı. Yapılan açıklamaya göre, kanalın sahibi olan ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararla birlikte, TELE1'in yönetim ve mali yetkileri TMSF'ye devredildi.

Başsavcılık tarafından yapılan resmi açıklamada, yürütülen "casusluk" soruşturmasına ilişkin detaylara yer verildi. Açıklamada, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın soruşturma kapsamında suç unsuru teşkil eden eylemlerde bulunduğu, kanalın fiilen Yanardağ tarafından yönetildiği ve resmi kayıtlarda şirketin oğlu Alp Yanardağ adına kayıtlı olduğu belirtildi. Bu gerekçelerle, şirketin yönetiminin geçici olarak TMSF'ye devredildiği ifade edildi.

CANLI YAYIN DURDURULDU

Mahkeme kararının ardından TELE1'de yayın akışı aniden değişti. Kanalın canlı yayını kesildi ve ekranlara bant yayın geldi. Ana Haber Bülteni sunucusu Murat Taylan, canlı yayında kararı izleyicilere duyurarak şu ifadeleri kullandı:

"Kayyum olarak atanan heyet kanalımıza geldi. Yayını sonlandırmamızı istediler. Görünen o ki, bu andan itibaren TELE1 ekranlarında kayyum yönetiminde bir yayın izleyeceksiniz. Bunu söylemek benim için oldukça zor ve üzücü."

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'casusluk' soruşturması, ilk olarak Hüseyin Gün isimli şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemelerle gündeme gelmişti. Bu incelemelerde gizli askeri bilgilere, yabancı pasaportlara ve örgütsel bağlantılara ulaşıldığı belirtilmişti.

Soruşturma kapsamında daha sonra, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanya direktörü Necati Özkan ve TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında da "casusluk" ve "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak" suçlamalarıyla işlem başlatılmıştı.