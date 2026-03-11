Tekzip metni

Haberler

"İstanbul'da kaçakçılara yönelik operasyonda 11 lüks araca el konuldu/Lüks Araç Kaçakçılığı / Lüks araç operasyonunda 14 şüpheli göz altına alındı / Lüks araç operasyonunda Ferdi Gökçe detayı" gibi çeşitli başlıklarla yayınlanan haberlere ilişkin tekzip/düzeltme metni.

11.02.2026 tarihinde basına yansıyan " İstanbul'da kaçakçılara yönelik operasyonda 11 lüks araca el konuldu/Lüks Araç Kaçakçılığı / Lüks araç operasyonunda 14 şüpheli göz altına alındı / Lüks araç operasyonunda Ferdi Gökçe detayı" gibi çeşitli başlıklarla yayınlanan haberlerde Müvekkilimiz Sayın Ferdi Gökçe'ye karşı operasyon düzenlendiği, kaçakçılık suçuna karıştığı ve göz altına alındığı gibi gerçeğe aykırı ifadelerin yer alması sebebiyle Tekzip beyanımızdır:

Müvekkilimiz, 24.09.2024 tarihinde Corvette marka bir aracı satın almıştır. Söz konusu araç, satın alma tarihinden yaklaşık beş ay sonra, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen bir soruşturma kapsamında Emniyet birimlerince muhafaza altına alınmıştır. El koyma işlemi sonrasında müvekkilimiz, araca ilişkin iddia olunan hukuka aykırılıkları öğrenmiş olup, derhal aracı satın aldığı kişiye karşı her türlü hukuki süreci başlatmıştır. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülmekte olan ilgili soruşturma dosyasında, haberlerde yansıtılanın aksine müvekkilimiz Sayın Ferdi Gökçe Müşteki/Mağdur sıfatıyla yer almaktadır.

Bu minvalde, müvekkilimiz hakkındaki bahsi geçen haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Dolayısıyla müvekkilimiz hakkındaki bu haberlere itibar edilmemesini ve her türlü hukuki sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz.

