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TEKNOFEST KAYIT EKRANI! Teknofest ne zaman başlıyor? Teknofest'e nasıl gidilir, kayıt nasıl yapılır?

TEKNOFEST KAYIT EKRANI! Teknofest ne zaman başlıyor? Teknofest'e nasıl gidilir, kayıt nasıl yapılır?
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Teknofest ne zaman başlıyor ve nasıl gidilir? Teknofest'e kayıt nasıl yapılır? Tüm bu soruların cevapları ve festival ile ilgili tüm detaylar bu yazıda. Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği Teknofest'in kayıt ekranı açıldı. Festivalin başlama tarihi ve ulaşım detayları da belli oldu.

Teknoloji tutkunlarının büyük bir heyecanla beklediği TEKNOFEST, her yıl olduğu gibi bu yıl da dev bir organizasyonla kapılarını açmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin en büyük teknoloji ve havacılık festivali olan TEKNOFEST, genç girişimcilerden teknoloji meraklılarına kadar geniş bir katılımcı kitlesini bir araya getiriyor. TEKNOFEST kayıtlarının nereden ve nasıl yapılacağı araştırılıyor. Peki, Teknofest ne zaman başlıyor? Teknofest'e nasıl gidilir, kayıt nasıl yapılır?

TEKNOFEST NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) düzenleneceği etkinlik Adana Havalimanında olacak. Teknofest 2-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

TEKNOFEST KAYIT EKRANI! Teknofest ne zaman başlıyor? Teknofest'e nasıl gidilir, kayıt nasıl yapılır?

TEKNOFEST KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TEKNOFEST ÖDÜLÜ NE KADAR?

Teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin eklendiği TEKNOFEST, Türkiye'nin "Teknolojiyi Geliştiren Ülke" vizyonunu destekleyen en büyük teknoloji yarışmalarını düzenlemeye devam ediyor. Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları kapsamında, bu yıl TEKNOFEST 2024'te yarışmacılara 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL'yi aşan maddi destek sağlanacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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