Haberler

Tek bir kahve siparişiyle dünyanın en zengin kadını oldu

Tek bir kahve siparişiyle dünyanın en zengin kadını oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere'de bir kafeden kahve siparişi veren kadına yanlışlıkla 63 katrilyon sterlin hediye çeki verildi. Kafe, olayın idari bir hatadan kaynaklandığını açıklarken, kadın ise, "Kağıt üzerinde dünyanın en zengin kadını olmanın keyfini çıkarıyorum." dedi.

  • Bir İngiltere kafesinde kahve alan kadına teknik hata nedeniyle 63 katrilyon sterlin değerinde hediye çeki tanımlandı.
  • İşletme yetkilileri sistemdeki idari bir hatanın olaya neden olduğunu açıkladı.
  • Kadın, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

İngiltere'de bir kafeden kahve alan kadın, fişini kontrol ettiğinde hayatının şokunu yaşadı. Teknik bir hata sonucu kadına verilen hediye çekine tam 63 katrilyon sterlin tanımlandı. İşletme yetkilileri, olayın sistemdeki idari bir hatadan kaynaklandığını açıkladı.

"KAĞIT ÜZERİNDE DÜNYANIN EN ZENGİN KADINI OLDDUM"

Yaşadığı şaşkınlığı mizahla karşılayan kadın, bu astronomik rakamı gördüğünde çok eğlendiğini belirtti. "Kağıt üzerinde dünyanın en zengin kadını olmanın keyfini çıkarıyorum" diyen müşteri, kısa süreliğine de olsa dünyanın toplam ekonomisinden kat kat fazla bir servetin sahibi görünerek sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Tek bir kahve siparişiyle dünyanın en zengin kadını oldu

Kaynak: Haberler.com
Hadise'den skandal 'Ramazan' videosu! Tepkiler gecikmedi

Türkiye'yi o ülkelerle aynı kefeye koydu, tepki anında geldi
Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry: Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü

Komşu ülkeler savaşa tutuştu! Can kaybı şimdiden korkunç boyutta
İstanbul'da 2025'te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu

Tehlike çok büyük, 120 binden fazla kişi hastanenin yolunu tuttu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cristiano Ronaldo'dan merak edilen geleceği hakkında açıklama

Cristiano Ronaldo kariyerini sürdüreceği yeri açıkladı
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor

Yakında altını tahtından edecek! Talep patladı, resmen yok satıyor
Galatasaray'ın tarihi restine TFF'den tek cümlelik yanıt

Galatasaray'ın tarihi restine TFF'den tek cümlelik yanıt
Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi

Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın ne yanıt verdi
Cristiano Ronaldo'dan merak edilen geleceği hakkında açıklama

Cristiano Ronaldo kariyerini sürdüreceği yeri açıkladı
'Savcıyım' deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi

Otobüsteki sahte savcı hakkında karar verildi
Bahar Candan ablası Nihal Candan'ın ismini köprüye yazdırdı

Ablasının ismini herkesin göreceği yere yazdırdı