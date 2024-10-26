TDK Güncel Türkçe Sözlük'te yer alan tüm maddeler arasında, hangi ünlü harfle başlayanların toplam sayısı en azdır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada TDK Güncel Türkçe Sözlük'te yer alan tüm maddeler arasında, hangi ünlü harfle başlayanların toplam sayısı en azdır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

TDK GÜNCEL TÜRKÇE SÖZLÜK'TE YER ALAN TÜM MADDELER ARASINDA, HANGİ ÜNLÜ HARFLE BAŞLAYANLARIN TOPLAM SAYISI EN AZDIR?

A: I

B: İ

C: O

D: Ö

Cevap: