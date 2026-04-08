TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, oyuncu Görkem Sevindik'e 'Filistin' telefonu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, “Eşref Rüya” dizisinde “Kadir Baba” karakterini canlandıran Görkem Sevindik’i telefonla arayarak, Filistinli esirlerle ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle tebrik etti.

  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in idam yasasına tepki gösterdiği için İsrail Bakanı Ben-Gvir'in tehdidine maruz kalan oyuncu Görkem Sevindik'i telefonla aradı.
  • İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Görkem Sevindik'i bir videoda teröristler için idam cezasının geçerli olduğunu söyleyerek tehdit etti.
  • Numan Kurtulmuş, Görkem Sevindik'in İsrail'in uygulamalarına karşı tutumunu 'vicdanların sesi' olarak nitelendirdi ve bu duruşu ahlak ve insanlık adına önemli bir çıkış olarak vurguladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail’in Filistin esirlere yönelik çıkardığı idam yasasına gösterdiği tepki nedeniyle İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir’in tehdidine maruz kalan Görkem Sevindik’i telefonla aradı.

İSRAİLLİ BAKANDAN SKANDAL TEHDİT

Oyuncu  Görkem Sevindik, İsrail’in idam yasasına, "Lütfen susmayalım. İnsanlık bugün ayağa kalkmayacaksa ne zaman kalkacak? İnsan olduğumuzu bugün gösteremeyeceksek ne zaman göstereceğiz?" diyerek tepki göstermişti.

Oyuncuyu hedef alan İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, yayınladığı videoda "Eşref Rüya'daki Kadir. Hiçbir zaman Kadir Baba olamayacaksın. Biz  İsrail'de yaşıyoruz. Sen Türk dizisinde oynarsın. Teröristler için idam cezası artık geçerli." sözleriyle sanatçıyı tehdit etti.

KURTULMUŞ: VİCDANLARIN SESİ

Kurtulmuş, telefonla aradığı Sevindik’in İsrail’in uygulamalarına karşı sergilediği tutumu “vicdanların sesi” olarak nitelendirdi. Sanatçının duruşunun “ahlak ve insanlık adına önemli bir çıkış” olduğunu vurgularken, Kurtulmuş, Sevindik’e sanat hayatında başarılar diledi.

MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma 'İsrail' çağrısı

Ankara'da son dönemin en önemli zirvesi! Dünyaya hayati bir çağrı var
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 89

İsrail'in Lübnan'daki katliamında ilk bilanço çok ağır
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi

Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Galatasaray'ın eski yıldızı, kendisini tehdit eden İsrailli Bakan'a ağzının payını verdi

Galatasaray'ın eski yıldızı, İsrailli Bakan'a ağzının payını verdi
Esra Erol’da şok sözler! Yusuf Çapar’dan eşi Derya Çapar’a ağır hakaret

Esra Erol’da şok anlar! Canlı yayında eşine ağır sözler
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! Lübnan'a 10 dakikada tam 100 saldırı

İsrail'den 10 dakikada tam 100 saldırı! Çok sayıda ölü var
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi

Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Kante ve Levent Mercan imza gününde taraftarlarla buluştu

Soğuğa aldırış etmeden oraya koşup saatlerce sırada beklediler
Acun Ilıcalı son kararını verdi! 9 milyon euroya satıyor

Acun Ilıcalı son kararını verdi! 9 milyon euroya satıyor