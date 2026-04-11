Taylor Swift ve Travis Kelce evleniyor! Düğün tarihi ortaya çıktı

Pop müziğin kraliçesi Taylor Swift ile Amerikan futbolunun yıldız ismi Travis Kelce’nin ilişkisi yeni bir döneme giriyor. Uzun süredir gündemde olan düğün iddiaları, gelen son bilgilerle birlikte somutlaştı.

DÜĞÜN TARİHİ BELLİ OLDU

ABD basınında yer alan haberlere göre çiftin düğünü 3 Temmuz’da New York’ta gerçekleştirilecek. Davetiyelerin gönderilmeye başlanmasıyla birlikte organizasyona dair detaylar da netleşmeye başladı.

ROTADA DEĞİŞİKLİK

Daha önce Kelce’nin düğün için Rhode Island seçeneğini değerlendirdiğine yönelik iddialar gündeme gelmişti. Ancak son kararla birlikte planların değiştiği ve düğünün New York’ta yapılacağı ifade edildi.