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Tayland'a giden İngiliz turistin klozetinden Komodo ejderi çıktı

11 Aralık 2023 11:45 Son Güncelleme: 11:53 Abone Ol

Bir İngiliz turistin Tayland seyahatinde kaydettiği görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Cep telefonuyla çekilen videoda, klozetin içinden küçük bir Komodo ejderinin çıktığı anlar yer aldı.