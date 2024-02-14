Taylan Yıldız hangi parti? Taylan Yıldız hangi partiden aday oldu, aday oldu mu?

Taylan Yıldız hangi parti? Sorusu, zaman zaman Taylan Yıldız hakkındaki detayları merak etmekte olan kişiler tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Gündemde yer alan isimlerden biri olan Taylan Yıldız hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Taylan Yıldız'ın hayatını araştırıyor. Peki, Taylan Yıldız hangi parti? Taylan Yıldız hangi partiden aday oldu, aday oldu mu?

TAYLAN YILDIZ HANGİ PARTİ?

İyi Parti'nin kurucularından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Taylan Yıldız, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Daha sonrasında Taksim'de bir otelde düzenlenen basın toplantısında adaylığını açıklayarak projelerini anlattı. Taylan Yıldız İBB Başkanlığına bağımsız aday oldu. Buna göre Taylan Yıldız şu anda İBB Başkanlığına bağımsız adaydır.

Taylan Yıldız

TAYLAN YILDIZ İSTİFA AÇIKLAMASI

Taylan Yıldız, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kurucusu olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Sebebi kişisel değil, sistemsel... Bilinsin isterim ki benim kişilerle hiçbir zaman meselem olmadı. Benim başka bir meselem var: Ankara'nın gençleri duymaması meselesi… Bu meseleyi çözmek için, yeni bir gelecek için birlikte olmaya, çabalamaya, mücadele etmeye devam edelim. ve umudu elden bırakmayalım, daha yeni başlıyoruz" dedi.