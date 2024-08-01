Tatlı Vatan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tatlı Vatan filmi ne zaman, nerede çekildi? Tatlı Vatan filmi gerçek mi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Tatlı Vatan filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Tatlı Vatan filmini izleyecek olanların merak ettiği Tatlı Vatan konusu nedir, Tatlı Vatan oyuncuları kimler ve Tatlı Vatan özeti gibi konuları inceliyoruz.

TATLI VATAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kayseri'nin bir köyünde verimsiz geçen bir senenin ardından köyün gençleri yıkılmıştır. Ağaçların soğuk yemesi ile meyve ağaçları küsmüş ve yağmursuz geçen yaz hasatlarını yarıdan daha aza düşürmüştür. Köyün iki delikanlısı Cemil ve Osman nişanlıları Fatmagül ve Şifa ile evlenemeyeceklerini düşünürlerken Alamancı Hüseyin'in kızı Ceylan'ın köye geleceğini duyarlar. Cemil ve Osman; Ceylan ile evlenerek kapağı Almanya'ya atma planları yaparlar. Fakat kapağın diğer yüzü vardır ikisi de nişanlıdır. İkili planlar yapıp Ceylan'ın peşine düşer ama Ceylan, köyün sulama sistemini iyileştirmek için çalışan Ziraat mühendisi Erkin ile yakınlaşır. Köyün su sistemi çözülür Ceylan Almanya'ya gitmez Tatlı Vatan'a kesin dönüş yapar.



TATLI VATAN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmenliğini Hasan Doğan'ın üstlendiği, oyuncu kadrosunda Tuğba Melis Türk, Gürbey İleri, Suat Sungur ve Selahattin Taşdöğen'in yer alıyor.