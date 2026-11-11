Taşlıçay'da Millî Ağaçlandırma Günü'nde Kaymakam Kübra Baka Kılıç da fidan dikti

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Taşlıçay’da 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü Kapsamında Fidanlar Toprakla Buluştu

11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Taşlıçay’da fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Kaymakam Kübra BAKA KILIÇ’ın katılımıyla düzenlenen etkinlikte; vatandaşlar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelerek fidanları toprakla buluşturdu.

Daha yeşil bir Taşlıçay oluşturmak, çevre bilincini güçlendirmek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, doğanın korunması ve ağaçlandırma çalışmalarının önemine dikkat çekildi.

Etkinliğe katılım sağlayan ve emeği geçen herkese teşekkür edilerek dikilen fidanların geleceğe nefes, yarınlara umut olması temennisinde bulunuldu.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu