Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Taşlıçay'da Millî Ağaçlandırma Günü'nde Kaymakam Kübra Baka Kılıç da fidan dikti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Taşlıçay'da Millî Ağaçlandırma Günü'nde Kaymakam Kübra Baka Kılıç da fidan dikti
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Taşlıçay’da fidan dikim etkinliği düzenlendi. Kaymakam Kübra Baka Kılıç’ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte vatandaşlar ve kamu kurum temsilcileri fidanları toprakla buluşturdu.

Taşlıçay’da 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü Kapsamında Fidanlar Toprakla Buluştu

11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Taşlıçay’da fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Kaymakam Kübra BAKA KILIÇ’ın katılımıyla düzenlenen etkinlikte; vatandaşlar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelerek fidanları toprakla buluşturdu.

Daha yeşil bir Taşlıçay oluşturmak, çevre bilincini güçlendirmek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, doğanın korunması ve ağaçlandırma çalışmalarının önemine dikkat çekildi.

Etkinliğe katılım sağlayan ve emeği geçen herkese teşekkür edilerek dikilen fidanların geleceğe nefes, yarınlara umut olması temennisinde bulunuldu.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
380 kilometre ötedeki Elbruz Dağı Rize'den görüntülendi! Karla kaplı zirve Ardeşen'den net göründü

380 kilometre öteden göründü! Karla kaplı dev zirve kameralarda
Palau Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile selfie çekti

Erdoğan ile selfie çeken devlet başkanı

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 Kasım'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı146

10 Kasım'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
Hindistan'da göbeğinin yanında havai fişek yakan kadın yaralandı

Bu hareketinin bedelini ağır ödedi!
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Görüntü gece yarısı kaydedildi! Herkes bu kangaldan yavru istiyor

Görüntü gece yarısı kaydedildi! Herkes bu kangaldan yavru istiyor
Çin'de kaldırımlar canlı yayın stüdyosuna dönüştü! Her biri ayrı çadırda

Kaldırımdaki çadırların sırrı şaşkına çevirdi
Şöhret başını döndürmemiş! Lamine Yamal'dan örnek hareket

Şöhretin bozmadığı sayılı insanlardan olduğunu yine kanıtladı
Erdoğan, Ursula von der Leyen'i böyle karşıladı: Maşallah, how are you?

Erdoğan'ın söylediği tek kelime gülümsetti