Haberler

Tartışma yaratan hamburger! Fiyatını duyunlar "Şaka mı?" diyor

Güncelleme:
ABD'deki Super Bowl LX etkinliğinde satışa sunulan ve yaklaşık 7.850 TL (180 dolar) değerindeki özel hamburger, büyük ilgi gördü ve viral oldu. Bazı kullanıcılar fiyatı pahalı buldu, bazıları ise organizasyonun ölçeğine göre normal olduğunu savundu.

ABD'de düzenlenen Super Bowl organizasyonunda satışa sunulan 180 dolarlık hamburger, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yaklaşık 7.850 TL'ye denk gelen fiyat, kısa sürede gündem oldu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Hamburgerin fiyatı sosyal medyada tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar bu rakamı "abartılı" ve "fahiş" olarak yorumlarken, bazıları ise Super Bowl gibi dev bir organizasyonda bu tür fiyatların normal olduğunu savundu.

"PAHALI" DİYEN DE VAR, "NORMAL" BULAN DA

Kimi kullanıcılar sıradan bir hamburger için 180 dolar istenmesini eleştirirken, diğerleri organizasyonun prestiji, sınırlı satış ve etkinlik atmosferi nedeniyle fiyatın çok da şaşırtıcı olmadığını dile getirdi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Super Bowl
Haberler.com
500

