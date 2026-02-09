Tartışma yaratan hamburger! Fiyatını duyunlar 'Şaka mı?' diyor

ABD'de düzenlenen Super Bowl organizasyonunda satışa sunulan 180 dolarlık hamburger, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yaklaşık 7.850 TL'ye denk gelen fiyat, kısa sürede gündem oldu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Hamburgerin fiyatı sosyal medyada tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar bu rakamı "abartılı" ve "fahiş" olarak yorumlarken, bazıları ise Super Bowl gibi dev bir organizasyonda bu tür fiyatların normal olduğunu savundu.

"PAHALI" DİYEN DE VAR, "NORMAL" BULAN DA

Kimi kullanıcılar sıradan bir hamburger için 180 dolar istenmesini eleştirirken, diğerleri organizasyonun prestiji, sınırlı satış ve etkinlik atmosferi nedeniyle fiyatın çok da şaşırtıcı olmadığını dile getirdi.