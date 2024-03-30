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Tarsus Belediyesi hangi parti? Tarsus Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir?

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Tarsus Belediyesi hangi parti? Sorusu merak edilmekte ve konu hakkında sıklıkla araştırılmakta. Bununla birlikte 2019 Yerel Seçimlerinde; Belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belli oldu. Peki, Tarsus Belediyesi hangi parti? Tarsus Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2019 İstanbul Tarsus yerel seçim sonuçları!

TARSUS BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Tarsus İlçesi'nde gerçekleştirilen belediye başkanlığı seçimlerinde, CHP adayı Haluk Bozdoğan 95,098 oy alarak %48,36'lık bir oranla birinci sırayı elde etti ve belediye başkanı seçildi. MHP adayı Şevket Can ise %41,53 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. İyi Parti adayı Esin Erkoç %6,76 oy oranıyla üçüncü sırayı alırken, DP adayı Abdullah Kemal Aker %2,12 oy oranıyla dördüncü sırada yer aldı. Saadet Partisi adayı Halil İbrahim Oğul ise %0,48 oy oranıyla beşinci sırada yer aldı. Bu sonuçlar, Tarsus İlçesi'nde CHP'nin önde olduğunu ve Haluk Bozdoğan'ın belediye başkanı seçildiğini göstermektedir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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