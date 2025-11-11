Haberler

Tarihte en çok gol atan futbolcular! En çok gol atan futbolcu kim, Ronaldo mu Messi mi?

Tarihte en çok gol atan futbolcular! En çok gol atan futbolcu kim, Ronaldo mu Messi mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) verilerine göre, futbolun en üretken golcüler listesi güncellendi. Futbol tarihinin en unutulmaz isimleri arasında yer alan birçok efsane, attıkları gollerle hala adından söz ettiriyor. İşte, tarihte en çok gol atan futbolcular...

Tarihte en çok gol atan futbolcular! IFFHS tarafından açıklanan yeni istatistikler, futbol tarihinin en golcü oyuncularını yeniden sıraladı. Güncellenen liste, hem geçmiş dönemlerin efsanelerini hem de günümüz yıldızlarını bir araya getiriyor.

EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCULAR

Futbol tarihinin en çok gol atan isimleri, IFFHS'in yayımladığı güncel listeyle yeniden şekillendi. Listenin zirvesinde, kariyeri boyunca 953 gole ulaşan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo yer aldı. Onu, 894 golle Arjantinli Lionel Messi takip ediyor. Üçüncü sırada ise 765 gol atan Brezilyalı efsane Pelé bulunuyor.

Listede dördüncü sırada 753 gol atan Romário, beşinci sırada ise 729 gole ulaşan Macar futbolunun unutulmaz ismi Ferenc Puskás yer aldı. 720 golle Josef Bican, 647 golle Jimmy Jones, 634 golle Gerd Müller, 629 golle Joe Bambrick ve 656 golle aktif futbol yaşantısına devam eden Robert Lewandowski ilk 10'u tamamladı. Listenin dikkat çeken bir diğer ayrıntısı, aktif futbolcular arasında yalnızca Ronaldo, Messi ve Lewandowski'nin yer alması oldu.

Tarihin en golcü 10 futbolcusu:

Cristiano Ronaldo – 953 gol

Lionel Messi – 894 gol

Pelé – 765 gol

Romário – 753 gol

Ferenc Puskás – 729 gol

Josef Bican – 720 gol

Jimmy Jones – 647 gol

Gerd Müller – 634 gol

Joe Bambrick – 629 gol

Robert Lewandowski – 656 gol

RONALDO - MESSİ KAÇ GOL ATTI?

IFFHS verilerine göre, Portekizli Cristiano Ronaldo kariyeri boyunca toplam 953 gole ulaştı. Bu sayıyla listenin zirvesinde yer alan Ronaldo, futbol tarihinin en üretken ismi unvanını koruyor. Arjantinli yıldız Lionel Messi ise 894 golle ikinci sırada bulunuyor. Her iki oyuncu da aktif futbol yaşamlarını sürdürerek gol sayılarını artırma fırsatına sahip.

Sadece resmi maçlar dikkate alındığında sıralamada küçük farklar görülse de, Ronaldo ve Messi'nin zirvedeki yerleri değişmiyor.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
Baba ocaklarına ateş düştü! Uçak kazasında şehit olan 9 askerimizin ismi belli oldu

Uçak kazasında şehit olan 9 askerimizin ismi belli oldu
Düşen askeri kargo uçağımızın parçaları görüntülendi

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımızın parçaları görüntülendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bedelsiz gelecek! Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Bedelsiz gelecek! G.Saray'a Premier Lig'den dev transfer
Ne yaptın Mourinho! İstediği transferleri görmelisiniz

Ne yaptın Mourinho! İstediği transferleri görmelisiniz
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi

Oğluyla birlikte sırra kadem basan anneden de acı haber geldi
Kredi kartlarında yeni dönem! Artık bu saatlerde çekim işlemi yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem! Bu saatlerde artık çekim yapılamayacak
Bedelsiz gelecek! Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Bedelsiz gelecek! G.Saray'a Premier Lig'den dev transfer
Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi

Tutuklu eski belediye başkanı için tahliye kararı
Bir anda bastırdı! Sağanak yağış hayatı felç etti

Bir anda bastırdı! Sağanak yağış hayatı felç etti
Yürekleri ağza getiren görüntü! Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular

Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular
Cristiano Ronaldo emeklilik tarihini duyurdu

Bir devir kapanıyor: ''Bu son'' diyerek tarih verdi
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın

Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.