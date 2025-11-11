Tarihte en çok gol atan futbolcular! En çok gol atan futbolcu kim, Ronaldo mu Messi mi?

Tarihte en çok gol atan futbolcular! IFFHS tarafından açıklanan yeni istatistikler, futbol tarihinin en golcü oyuncularını yeniden sıraladı. Güncellenen liste, hem geçmiş dönemlerin efsanelerini hem de günümüz yıldızlarını bir araya getiriyor.

EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCULAR

Futbol tarihinin en çok gol atan isimleri, IFFHS'in yayımladığı güncel listeyle yeniden şekillendi. Listenin zirvesinde, kariyeri boyunca 953 gole ulaşan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo yer aldı. Onu, 894 golle Arjantinli Lionel Messi takip ediyor. Üçüncü sırada ise 765 gol atan Brezilyalı efsane Pelé bulunuyor.

Listede dördüncü sırada 753 gol atan Romário, beşinci sırada ise 729 gole ulaşan Macar futbolunun unutulmaz ismi Ferenc Puskás yer aldı. 720 golle Josef Bican, 647 golle Jimmy Jones, 634 golle Gerd Müller, 629 golle Joe Bambrick ve 656 golle aktif futbol yaşantısına devam eden Robert Lewandowski ilk 10'u tamamladı. Listenin dikkat çeken bir diğer ayrıntısı, aktif futbolcular arasında yalnızca Ronaldo, Messi ve Lewandowski'nin yer alması oldu.

Tarihin en golcü 10 futbolcusu:

Cristiano Ronaldo – 953 gol

Lionel Messi – 894 gol

Pelé – 765 gol

Romário – 753 gol

Ferenc Puskás – 729 gol

Josef Bican – 720 gol

Jimmy Jones – 647 gol

Gerd Müller – 634 gol

Joe Bambrick – 629 gol

Robert Lewandowski – 656 gol

RONALDO - MESSİ KAÇ GOL ATTI?

IFFHS verilerine göre, Portekizli Cristiano Ronaldo kariyeri boyunca toplam 953 gole ulaştı. Bu sayıyla listenin zirvesinde yer alan Ronaldo, futbol tarihinin en üretken ismi unvanını koruyor. Arjantinli yıldız Lionel Messi ise 894 golle ikinci sırada bulunuyor. Her iki oyuncu da aktif futbol yaşamlarını sürdürerek gol sayılarını artırma fırsatına sahip.

Sadece resmi maçlar dikkate alındığında sıralamada küçük farklar görülse de, Ronaldo ve Messi'nin zirvedeki yerleri değişmiyor.