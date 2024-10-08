Tarihte bugün ne oldu? 8 Ekim'de ne oldu? 8 Ekim tarihinde dünyada neler oldu?

Her yıl 8 Ekim'de farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 8 Ekim tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 8 Ekim tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1871 - Büyük Chicago Yangını: ABD'nin Chicago şehrinde başlayan büyük yangın, üç gün boyunca devam etti ve yaklaşık 300 kişinin ölümüne, 100,000'den fazla kişinin evsiz kalmasına yol açtı. Yangın, şehrin büyük bir kısmını yok etti ve yeniden inşa sürecini başlattı.

1918 - Savaşın Sonuna Doğru: I. Dünya Savaşı sırasında, bu tarihte, Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentini işgal eden Yunan kuvvetleri İstanbul'u ele geçirdi. Bu olay, savaşın sona yaklaşmasıyla birlikte imparatorluğun parçalanmasına zemin hazırladı.

1962 - Cezayir, Birleşmiş Milletler üyesi oldu.

1974 - Gerald Ford'un Özrü: ABD Başkanı Gerald Ford, Richard Nixon'un istifası sonrasında, Nixon'a yönelik tüm suçlamalardan ötürü özür diledi. Bu durum, Ford'un tartışmalı bir kararı olarak kaydedildi.

1978 - Bahçelievler katliamı: Ankara, Bahçelievler'de 7 TİP'li öğrenci öldürüldü.

1991 - Arnavutluk'ta İlk Serbest Seçimler: Arnavutluk, Komünist yönetim sonrası ilk serbest seçimlerini gerçekleştirdi. Bu seçimler, ülkenin demokrasiye geçişinin önemli bir aşaması oldu.

1993 - Gürcistan, Bağımsız Devletler Topluluğu'na (BDT) katıldı.

2012 - Mars Keşif Aracı Curiosity'nin Keşifleri: NASA'nın Curiosity aracı, Mars'ta organik moleküllerin varlığını tespit ettiğini duyurdu. Bu keşif, Mars'taki yaşam olasılığı üzerine önemli bir bilgi sundu.

2020 - Kıbrıs Harekâtı'ndan bu yana kapalı olan Maraş (Kapalı Maraş, KKTC), Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın isteği üzerine 46 yıl aradan sonra açıldı.