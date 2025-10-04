Tarihte bugün ne oldu? 4 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

4 Ekim, takvimde sıradan bir gün gibi görünse de, Türkiye ve dünya tarihinde toplumsal ve siyasal açıdan derin etkiler bırakmış önemli olaylarla hatırlanır. Askeri darbelerden halk ayaklanmalarına, bireysel direnişlerden uluslararası krizlere kadar pek çok kritik dönüm noktası bu tarihte gerçekleşmiştir. Konuyla ilgili detaylar haberin ilerleyen bölümlerinde yer almaktadır.

OLAYLAR

1926: Türk Medeni Kanunu yürürlüğe girdi, kadın haklarında önemli reformlar yapıldı.

1934: Soyadı Kanunu uygulamaları hız kazandı.

1923: Son İtilaf Devleti askerleri İstanbul'dan çekildi, işgal sona erdi.

1957: Sovyetler Birliği, uzay çağına açılan ilk yapay uydu Sputnik 1'i fırlattı.

1992: Mozambik İç Savaşı, Roma Barış Antlaşması ile sona erdi.

1966: Lesotho İngiltere'den bağımsızlığını ilan etti.

1582: Jülyen Takvimi'nin kullanımı sona erdi; Gregoryen Takvimi kabul edildi.

DOĞUMLAR

İsmail Hakkı Tonguç (1901) – Eğitimci ve Köy Enstitüleri kurucusu

Tezer Taşkıran (1934) – İlk kadın milletvekillerinden biri

Susan Sarandon (1946) – Amerikalı oyuncu

Christoph Waltz (1956) – Avusturyalı aktör

Dakota Johnson (1989) – Amerikalı oyuncu

ÖLÜMLER