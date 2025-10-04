Tarihte bugün ne oldu? 4 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?
4 Ekim, görünüşte sıradan bir gün olabilir; ancak barındırdığı tarihî ve toplumsal değerler sayesinde unutulmaz bir anlam taşır. Bu tarih, sadece takvimde bir sayfa değil; adalet, hafıza ve hak arayışının simgesi olarak insanlık tarihindeki önemli bir kırılma noktasıdır. Peki, tarihte bugün ne oldu? 4 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?
4 Ekim, takvimde sıradan bir gün gibi görünse de, Türkiye ve dünya tarihinde toplumsal ve siyasal açıdan derin etkiler bırakmış önemli olaylarla hatırlanır. Askeri darbelerden halk ayaklanmalarına, bireysel direnişlerden uluslararası krizlere kadar pek çok kritik dönüm noktası bu tarihte gerçekleşmiştir. Konuyla ilgili detaylar haberin ilerleyen bölümlerinde yer almaktadır.
OLAYLAR
- 1926: Türk Medeni Kanunu yürürlüğe girdi, kadın haklarında önemli reformlar yapıldı.
- 1934: Soyadı Kanunu uygulamaları hız kazandı.
- 1923: Son İtilaf Devleti askerleri İstanbul'dan çekildi, işgal sona erdi.
- 1957: Sovyetler Birliği, uzay çağına açılan ilk yapay uydu Sputnik 1'i fırlattı.
- 1992: Mozambik İç Savaşı, Roma Barış Antlaşması ile sona erdi.
- 1966: Lesotho İngiltere'den bağımsızlığını ilan etti.
- 1582: Jülyen Takvimi'nin kullanımı sona erdi; Gregoryen Takvimi kabul edildi.
DOĞUMLAR
- İsmail Hakkı Tonguç (1901) – Eğitimci ve Köy Enstitüleri kurucusu
- Tezer Taşkıran (1934) – İlk kadın milletvekillerinden biri
- Susan Sarandon (1946) – Amerikalı oyuncu
- Christoph Waltz (1956) – Avusturyalı aktör
- Dakota Johnson (1989) – Amerikalı oyuncu
ÖLÜMLER
- Tezer Taşkıran (1979)
- Fikri Sönmez (1985) – Fatsa Belediye Başkanı
- Janis Joplin (1970) – Amerikalı rock şarkıcısı
- Papa Paul VI (1978) – Katolik Papa
- John Walker Lindh (2021) – "Amerikan Talibanı"