Tarihte bugün ne oldu? 21 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

Tarihte bugün ne oldu? 21 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?
21 Ekim, tarih boyunca kritik olayların yaşandığı, önemli kararların verildiği ve bilimsel ilerlemelerin kaydedildiği özel bir gündür. Geçmişten günümüze uzanan bu tarih, birçok dönüm noktası ve anlamlı anıyla hafızalara kazınmıştır. Peki, tarihte bugün ne oldu? 21 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

21 Ekim, tarih sahnesinde önemli olayların yaşandığı, kararların hayatları şekillendirdiği ve bilim dünyasında dikkat çeken gelişmelerin kaydedildiği anlamlı bir tarihtir. Siyasetten kültüre, bilimden toplumsal dönüşümlere kadar birçok alanda iz bırakan bu gün, geçmişin dönüm noktalarından biri olarak öne çıkar. 21 Ekim'in tarihimizdeki önemini birlikte inceleyelim.

OLAYLAR

  • 1981 – Atatürk Barajı'nın temeli, dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından atıldı.
  • 1999 – Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de kalabalık bir alışveriş merkezine yapılan roket saldırısında çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.
  • 1520 – Ferdinand Magellan, Güney Amerika'nın güneyinde, kendi ismiyle anılan boğazı keşfetti.
  • 1805 – Amiral Nelson komutasındaki İngiliz filosu, Trafalgar'da Napolyon'un Birleşik Fransız-İspanyol Donanması'nı yendi. Amiral Nelson savaşta hayatını kaybetti.
  • 1854 – Kırım Savaşı sırasında Florence Nightingale ve hemşireleri, Üsküdar'daki Selimiye Kışlası'na gönderildi.
  • 1860 – İlk özel siyasi gazete Tercümanı Ahval yayın hayatına başladı.
  • 1879 – Thomas Edison, karbon filamanlı elektrik ampulünü icat etti.
  • 1938 – Japonlar, Çin'in Kanton şehrini işgal etti.
  • 1940 – Ernest Hemingway'in "Çanlar Kimin İçin Çalıyor" adlı kitabı New York'ta basıldı.
  • 1945 – Fransa'da kadınlar ilk kez oy kullanma hakkı kazandı.
  • 1950 – Çin askerleri Tibet'i işgal etti.
  • 1971 – Pablo Neruda, Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.

DOĞUMLAR

  • Ahmet Taner Kışlalı (1939-2000) – Türk gazeteci ve yazar.

ÖLÜMLER

  • Amiral Nelson (1758–1805) – İngiliz amiral, Trafalgar Savaşı'nda hayatını kaybetti.
  • Ferdinand Magellan (1480–1521) – Portekizli kaşif, Magellan Boğazı'nı keşfetti.
