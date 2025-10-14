Tarihte bugün ne oldu? 14 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

14 Ekim, tarihin akışı içinde önemli olaylara ev sahipliği yapan, hafızalarda yer eden özel bir gün olarak dikkat çekiyor. Siyasetten kültüre, bilimden toplumsal gelişmelere kadar birçok alanda iz bırakan olaylar bu tarihte yaşandı. Unutulmaz doğumlar, kayıplar ve dönüm noktalarıyla dolu bu anlamlı günün detayları haberin devamında sizlerle.

OLAYLAR

1925 – Türkiye'de ilk betonarme köprü Büyük Menderes Nehri üzerine inşa edildi.

1926 – Türk Medeni Kanunu'na göre ilk resmi medeni nikâh İstanbul'da kıyıldı.

1950 – Türk askeri birliği Kore'ye ulaştı.

1960 – Yassıada duruşmaları başladı.

1973 – Türkiye'de 15. dönem genel seçimleri yapıldı, CHP birinci parti oldu.

1980 – THY'nin "Diyarbakır" adlı uçağı kaçırıldı.

2019 – ABD, bazı Türk bakanlara yaptırım uyguladı.

1066 – Hastings Savaşı gerçekleşti; Normanlar İngiltere'yi fethetti.

1925 – Tutankhamun'un mezar odası açıldı.

1933 – Almanya, Milletler Cemiyeti'nden ayrıldı.

1947 – Chuck Yeager, ses duvarını aşan ilk insan oldu.

1964 – Martin Luther King Jr., Nobel Barış Ödülü'nü kazandı.

2017 – Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda birçok kişi hayatını kaybetti.

DOĞUMLAR

1712 – George Grenville, İngiliz Başbakan.

1893 – Lillian Gish, Amerikalı oyuncu.

1911 – Le Duc Tho, Vietnamlı siyasetçi.

1939 – Ralph Lauren, Amerikalı moda tasarımcısı.

1978 – Usher, Amerikalı şarkıcı.

ÖLÜMLER