Tarihte bugün ne oldu? 10 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 10 Nisan'da yaşananlar!

10 Nisan tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Nisan'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 10 Nisan tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

• 837 - Halley kuyruklu yıldızı, Dünya'nın yakınından geçti.

• 1815 - Endonezya'da Sumbawa adasında Tambora volkanik dağı püskürdü. Dağdan çıkan lavlar, küller ve dumanların doğrudan etkilerinin yanı sıra, açlık ve salgın yaratarak 100 bin kişinin ölümüne sebep oldu.

• 1845 - Türk Polis Teşkilatı kuruldu.

• 1912 - RMS Titanic ilk seferine çıktı.

• 1919 - Meksikalı devrimci lider Emiliano Zapata, Hükûmet güçlerince öldürüldü.

• 1926 - Türk uyruğunda bulunan her türlü şirket ve müesseselerde, işlemlerin ve kayıtların Türkçe tutulması zorunluluğuna ilişkin yasa benimsendi.

• 1927 - Binaların numaralandırılmasına ve sokakların adlandırılmasına ilişkin yasa kabul edildi.

• 1928 - TBMM, Anayasa'nın ikinci maddesini değiştirdi. Söz konusu maddeden, "Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır" bölümü çıkarıldı. Milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı, yemin ederken "Vallahi" yerine "Namusum üzerine söz veririm" diyecek.

• 1931 - Ankara'da toplanan Türk Ocakları Olağanüstü Kurultayı, Türk Ocakları'nın feshine ve mallarının CHP'ye devredilmesine karar verdi.

• 1941 - Zagreb'de Hırvatistan Bağımsız Devleti'nin kuruluşu ilân edildi. Ante Paveliç önderliğindeki Ustaşa rejimi, Ortodoks Sırplara karşı soykırım kampanyası başlattı.

• 1950 - Bursa Cezaevi'nde açlık grevine başlayan Nâzım Hikmet, sağlık durumu bozulunca gizlice İstanbul'a getirildi. Şair, açlık grevini erteledi.

• 1956 - Arjantin'de -38.4 dereceyle dünyanın en düşük 5. sıcaklığı seçildi.

• 1972 - İran'da, 7 şiddetinde deprem meydana geldi. Yaklaşık 5000 kişinin öldüğü depremde, Firuzabad ve Cehrom kentlerinde binalar yerle bir oldu.

• 1974 - Genel af yasa önerisi, TBMM'de kabul edildi.

• 1982 - Kapatılan CHP'nin eski Genel Başkanı Bülent Ecevit, Norveç'te yayımlanan bir gazeteye verdiği demeç gerekçesiyle gözaltına alındı. Ecevit, 16 Nisan'da tutuklandı.

• 1998 - Kuzey İrlanda'da 29 yıllık savaşı bitiren antlaşma Belfast'ta imzalandı. Antlaşma, 22 Mayıs'ta referandumla kabul edildi.

• 1999 - Yedi TİP'linin ve DİSK Genel Başkanlarından Kemal Türkler'in öldürülmesi davalarında gıyabi tutuklu olarak yargılanan Ünal Osmanağaoğlu yakalandı.

• 2002 - Danıştay 10. Dairesi, "Devlet Sanatçılığı" unvanı verilmesine ilişkin düzenleme içeren yönetmeliği iptal etti.

• 2003 - İzmir'in Urla ilçesinde 5.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

• 2007 - Pegasus Havayolları'na ait ve içinde 178 yolcusu bulunan Boing 737-800 model Diyarbakır-İstanbul seferi yapan uçak, hava korsanı tarafından kaçırıldı.

• 2010 - Polonya'nın başkenti Varşova'dan Rusya'nın Smolensk kentine giden Rus yapımı Tupolev Tu-154 tipi uçak, havaalanına 1.5 kilometre kala düştü. Uçaktaki 94 kişiden kurtulan olmadı. Uçakta, Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczynski ve eşi de bulunuyordu.

• 2019 - Event Horizon Telescope projesi araştırmacıları, M87 galaksisinin ortasındaki kara deliğin fotoğrafını çekerek dünyada ilk defa bir kara delik görüntüsünü elde etmeyi başardıklarını duyurdu.

DOĞUMLAR

• 401 - II. Theodosius, Doğu Roma İmparatoru (ö. 450)

• 1018 - Nizam-ül Mülk, Büyük Selçuklu Devleti'nin Farsi Veziri (ö. 1092)

• 1583 - Hugo Grotius, Hollandalı filozof ve yazar (ö. 1645)

• 1739 - Domenico Cirillo, İtalyan doktor, böcek bilimci, botanikçi (ö. 1799)

• 1740 - José Basilio da Gama, Brezilyalı yazar (ö. 1795)

• 1755 - Samuel Hahnemann, Alman hekim (ö. 1843)

• 1762 - Giovanni Aldini, İtalyan fizikçi (ö. 1834)

• 1769 - Jean Lannes, Fransız mareşal (ö. 1809)

• 1794 - Matthew C. Perry, Amerikalı deniz subayı (ö. 1858)

• 1826 - Mustafa Celâleddin Paşa, Leh asıllı Osmanlı Paşası (ö. 1876)

• 1827 - Lewis Wallace, Amerikalı asker, devlet adamı ve yazar (Amerikan İç Savaşı'nda Birlik Kuvvetleri generali) (ö. 1905)

• 1844 - Jules de Burlet, Belçikalı siyasetçi (ö. 1897)

• 1847 - Joseph Pulitzer, Amerikalı gazeteci ve yayıncı (ö. 1911)

• 1856 - Abdullah Quilliam, İngiltere'deki ilk İslam merkezinin ve caminin kurucusu (ö. 1932)

• 1859 - Jules Payot, Fransız eğitimci ve pedagog (ö. 1940)

• 1863 - Paul Héroult, Fransız bilim adamı (ö. 1914)

• 1864 - Eugen d'Albert, Alman besteci (ö. 1932)

• 1864 - Michael Mayr, Avusturyalı tarihçi (ö. 1922)

• 1868 - George Arliss, İngiliz aktör (ö. 1946)

• 1873 - Kyösti Kallio, Finlandiya Cumhurbaşkanı (ö. 1940)

• 1876 - Şabtay Levi, Hayfa'nın ilk Yahudi belediye başkanı (ö. 1956)

• 1883 - Bogdan Filov, Bulgar arkeolog, sanat tarihçisi ve politikacı (ö. 1945)

• 1887 - Bernardo Houssay, Arjantinli fizyolog (ö. 1971)

• 1894 - Ben Nicholson, İngiliz soyut ressam (ö. 1982)

• 1908 - Miguel de Molina, İspanyol flamenko şarkıcısı ve aktör (ö. 1993)

• 1908 - Sezai Türkeş, Türk mühendis ve Devlet Üstün Hizmet Madalyası sahibi (ö. 1998)

• 1910 - Helenio Herrera, Arjantin kökenli Fransız futbolcu ve teknik direktör (ö. 1997)

• 1910 - Hüsamettin Böke, Türk millî futbolcu ve futbol hakemi (ö. 1994)

• 1912 - Boris Kidric, Sloven partizan, Slovenya Sosyalist Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı (ö. 1953)

• 1917 - Robert Burns Woodward, Amerikalı kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1979)

• 1929 - Max von Sydow, İsveçli sinema oyuncusu (ö. 2020)

• 1929 - Sermet Çağan, Türk tiyatro sanatçısı ve gazeteci (ö. 1970)

• 1930 - Semih Sezerli, Türk sinema oyuncusu (ö. 1980)

• 1930 - Spede Pasanen, Fin yazar (ö. 2001)

• 1932 - Ömer Şerif, Lübnan asıllı Mısırlı aktör (ö. 2015)

• 1937 - Bella Ahmadulina, Tatar ve İtalyan kökenli şair (ö. 2010)

• 1940 - Algan Hacaloğlu, Türk siyasetçi

• 1942 - Erden Kıral, Türk yönetmen ve senarist

• 1944 - Tuncer Cücenoğlu, Türk oyun yazarı ve çevirmen (ö. 2019)

• 1952 - Steven Seagal, Amerikalı aktör

• 1953 - Mehmet Gedik, Türk inşaat mühendisi ve siyasetçi (ö. 2011)

• 1954 - Atilla Kart, Türk hukukçu ve siyasetçi

• 1957 - Türker Ertürk, Türk asker, Deniz Harp Okulu eski Komutanı, yazar ve siyasetçi

• 1967 - Mete Yarar, Türk asker, güvenlik danışmanı ve yazar

• 1968 - Metin Göktepe, Türk gazeteci ve Evrensel gazetesi yazarı (ö. 1996)

• 1973 - Guillaume Canet, Fransız oyuncu ve yönetmen

• 1973 - Roberto Carlos, Brezilyalı futbolcu

• 1973 - Selahattin Demirtaş, Türk Siyasetçi

• 1979 - Rachel Corrie, Amerikalı barış gönüllüsü (ö. 2003)

• 1980 - Charlie Hunnam, İngiliz oyuncu

• 1980 - John Baker, Amerikalı sinema oyuncusu

• 1982 - Ceyhun Fersoy, Türk oyuncu

• 1983 - Bobby Dixon, Amerikalı basketbolcu

• 1984 - Mandy Moore, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

• 1989 - Thomas Heurtel, Fransız profesyonel basketbolcu

• 1990 - Alex Pettyfer, İngiliz oyuncu

• 1992 - Daisy Jazz Isobel Ridley, İngiliz aktris

• 1993 - Rune Dahmke, Alman hentbolcu

• 2007 - Hollanda Prensesi Ariane, Orange-Nassau Prensesi, Hollanda kralı Willem-Alexander ve Kraliçe Máxima'nın üçüncü ve en küçük kızıdır

ÖLÜMLER

• 1553 - I. Friedrich, 1523 ile 1533 yılları arasında Danimarka ve Norveç kralı (d. 1471)

• 1585 - Papa XIII. Gregorius, 13 Mayıs 1572 - 10 Nisan 1585 döneminde Katolik Kilisesi'nin 226. Papası (d. 1502)

• 1813 - Joseph-Louis Lagrange, bir İtalyan Aydınlanma Dönemi matematikçisi ve astronomudur (d. 1736)

• 1858 - Robert Brown, İskoç botanikçi (d. 1773)

• 1861 - Édouard Ménétries, Fransız entomolojisttir (d. 1802)

• 1911 - Mikalojus Konstantinas Ciurlionis, Litvan ressam, besteci ve yazar (d. 1875)

• 1919 - Emiliano Zapata, Meksikalı devrimci (d. 1879)

• 1920 - Moritz Benedikt Cantor, Alman matematik tarihçisi (d. 1829)

• 1931 - Halil Cibran, Lübnan asıllı Amerikalı ressam, şair ve filozof (d. 1883)

• 1938 - Joseph Nathan Oliver, King Oliver ya da Joe Oliver olarak da bilinen Amerikan caz kornet çalıcısı ve grup lideri (d. 1881)

• 1950 - Fevzi Çakmak, Türk asker ve Türk Kurtuluş Savaşı komutanlarından (d. 1876)

• 1954 - Auguste Lumière, Fransız sinema öncüsü (d. 1862)

• 1959 - Jan Cerny, Çekoslovakya başbakanı (d. 1874)

• 1962 - Michael Curtiz, Macar asıllı Amerikalı film yönetmeni (d. 1886)

• 1962 - Stuart Sutcliffe, İskoç müzisyen ve sanatçı (d. 1940)

• 1966 - Evelyn Waugh, İngiliz yazar (d. 1903)

• 1979 - Nino Rota, İtalyan film müziği bestecisi ve En İyi Özgün Müzik Akademi Ödülü sahibi (d. 1911)

• 1983 - Şevket Aziz Kansu, Türk akademisyen ve Türk Tarih Kurumu Başkanı (d. 1903)

• 1992 - Peter Dennis Mitchell, İngiliz biyokimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1920)

• 1995 - Morarji Desai, Hindistan'ın 6. Başbakanı (d. 1896)

• 2004 - Sakıp Sabancı, Türk iş adamı (d. 1933)

• 2010 - Lech Kaczynski, Polonya cumhurbaşkanı (d. 1949)

• 2012 - Erdoğan Arıca, Türk futbolcu ve teknik direktör (d. 1954)

• 2013 - Raymond Boudon, Fransız sosyoloji uzmanı (d. 1934)

• 2013 - Robert G. Edwards, Büyük Britanyalı fizyolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1925)

• 2014 - Dominique Baudis, Fransız siyasetçi (d. 1947)

• 2014 - Gül Gülgün, Türk sinema dizi ve tiyatro oyuncusu (d. 1933)

• 2014 - Phyllis Frelich, Amerikalı aktris (d. 1944)

• 2015 - Rose Francine Rogombé, Gabonlu siyasetçi (d. 1942)

• 2017 - Bab Christensen, Norveçli aktris (d. 1928)

• 2017 - Linda Hopkins, Afro-Amerikalı tiyatro oyuncusu, blues ve gospel müziği şarkıcısı (d. 1924)

• 2019 - Joseph Werner Bardenhewer, Alman Katolik din adamı ve hayırsever (d. 1929)

• 2019 - Earl Thomas Conley, Amerikalı country müzisyeni ve şarkıcısı (d. 1941)

• 2020 - Bruce Baillie, Amerikalı avangart sinema sanatçısı, film yapımcısı ve yönetmeni (d. 1931)

• 2020 - Rıfat Chadirji, Iraklı mimar, fotoğrafçı, yazar ve aktivist (d. 1926)

• 2020 - Enrique Múgica Herzog, İspanyol avukat ve politikacı, eski bakan (d. 1932)

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER

• Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşu (1845)