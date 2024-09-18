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Tarihçi ne demek? Kime tarihçi denir?

Tarihçi ne demek? Kime tarihçi denir?
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Tarihçiler, insan ırkıyla ilgili geçmiş olayların sürekli, yöntemli bir şekilde açıklanması ve araştırılmasıyla ilgilenirler. Peki, Tarihçi ne demek? Kime tarihçi denir?

"Tarihçi", on dokuzuncu yüzyılın sonlarında Almanya'da ve başka yerlerde araştırma üniversitelerinin ortaya çıkmasıyla profesyonel bir meslek haline gelmiştir. Tarihçi ne demek? Kime tarihçi denir?

TARİHÇİ NE DEMEK?

Tarihçi, tarih bilimi ile ilgilenen, geçmişe ilişkin olayları yer ve zaman göstererek araştıran ve sebep-sonuç ilişkisine bağlı sistemli bilgilerle uğraşan kişilere denir.

Tarihçiler, insan ırkıyla ilgili geçmiş olayların sürekli, yöntemli bir şekilde açıklanması ve araştırılmasıyla ilgilenirler; aynı zamanda tarihin tüm dönemlerini de inceler. Bir kişi yazılı tarihten önceki olaylarla ilgileniyorsa, o ilkel toplum oluşumu döneminin (prehistorya) araştırmacısıdır. Bazı tarihçiler yayınları veya uzmanlıklarıyla tanınırlar.

TARİHÇE

"Tarihçi", on dokuzuncu yüzyılın sonlarında Almanya'da ve başka yerlerde araştırma üniversitelerinin ortaya çıkmasıyla profesyonel bir meslek haline gelmiştir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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