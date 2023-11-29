Survivor yarışmasıyla adını duyuran Taner Tolga Tarlacı'nın tutuklanma haberlerinin ardından birçok seveni tarafından Taner Tolga Tarlacı tutuklandı mı? Sorusu merak edilmekte ve internet üzerinde araştırılmakta. Peki, Taner Tolga Tarlacı tutuklandı mı? Taner Tolga Tarlacı hapiste mi, neden hapiste?

Survivor yarışmasıyla adını duyurduktan sonra sosyal medya fenomeni haline gelen Taner Tolga Tarlacı'nın hakkındaki söylemler nedeniyle birçok takipçisi başta olmak üzere Taner Tolga Tarlacı tutuklandı mı? Sorusunu internet üzerinde araştırıyor. 2011 yılında katıldığı Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasıyla uzun süre dikkatleri üzerine toplayan Taner Tolga Tarlacı, yarışmanın ardından farklı sebeplerle sık sık gündeme gelmeye devam etti. Peki, Taner Tolga Tarlacı tutuklandı mı? Taner Tolga Tarlacı hapiste mi, neden hapiste?

TANER TOLGA TARLACI TUTUKLANDI MI?

Taner Tolga Tarlacı'nın Kıbrıs'ta yabancı bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddiaların doğru olup olmadığı henüz bilinmiyor. Kıbrıs Limanı yakınlarında feribotta atlayarak kıyıya kadar yüzen Tarlacı, burada da rahat durmamış ve kesici bir aletle gasp yaptığı gerekçesiyle ceza alıp hapse atılmıştı. Tutuklandığı anları sosyal medya hesabından da paylaşan Taner Tolga Tarlacı, cezaevinden firar etmeye çalıştığı öne sürülmüştü.