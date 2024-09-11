Taner Tolga Tarlacı kimdir, neden hapiste? Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı kaç yıl ceza aldı?

Taner Tolga Tarlacı kimdir? 2011 sezonunda Survivor'da yarışan ve hareketleriyle sıkça adından söz ettiren Taner Tolga Tarlacı, bir süredir Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde cezaevinde bulunuyor. Taner Tolga Tarlacı neden cezaevinde? Taner Tolga Tarlacı kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

TANER TOLGA TARLACI NEDEN CEZAEVİNDE?

Televizyon tarihine damga vuran yarışmalardan Survivor'da 2011 yılında mücadele eden ve aykırı tavırlarıyla gündemden düşmeyen Taner Tolga Tarlacı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta çeşitli suçlardan yargılanıyor. Tarlacı için istenen ceza da belli oldu.

TANER TOLGA TARLACI KAÇ YIL CEZA ALDI?

Kıbrıs'ta yaşayan ve Cenk Hoca adıyla tanınan fenomen, bir süredir cezaevinde yatan Tarlacı'yı ziyaret etti. Cezaevi koşullarının çok ağır olduğunu belirten fenomen, Tarlacı'nın kendisini aklayacak hiçbir kanıtının olmadığını belirterek "Bir şeyler yapacağız ama açıkça söyleyeyim hiç umudum yok. Taner'in hayatı hapiste geçecek gibi gözüküyor" dedi. Hakkında birçok suçlama bulunan Taner Tolga Tarlacı'nın 18 yıl hapis cezası aldı.