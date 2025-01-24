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Tamer Karadağlı gözaltına alındı mı?

Tamer Karadağlı gözaltına alındı mı?
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Gezi Parkı davası kapsamında birçok oyuncu ve sanatçı ifadeye çağırılıyor. Tamer Karadağlı'nın da Gezi Parkı davasında yer aldığı biliniyor. Peki, Tamer Karadağlı ifadeye çağırıldı mı?

Tamer Karadağlı, 2013 yılındaki Gezi Parkı eylemleri sırasında yaptığı açıklamalarda, "Yükselen sese kulak verilmesi gerektiğine inanıyorum. İnsanlar artık sessiz kalmak istemiyor. Seslerini duyurmak istiyorlar. Bunu da destekliyorum." ifadelerini kullanarak eylemlere destek verdiğini belirtmişti. Peki, Tamer Karadağlı gözaltına alındı mı? Tamer Karadağlı ifadeye çağırılacak mı? Detaylar haberimizde...

TAMER KARADAĞLI GÖZALTINA ALINDI MI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Şüpheli hakkındaki analiz çalışmalarında Gezi Parkı Olaylarının başlangıç tarihi aralığında sahibi olduğu ID İletişim Danışmanlık A.Ş. isimli firmasına bağlı sanatçılarla 29/05/2013-02/06/2013 tarihleri arasında yaptığı görüşmelerde sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılması için yönlendirdiği, ayrıca bizzat kendisinin de firmasına bağlı sanatçılarla birlikte olaylara katıldığı belirlendi. Olayların planlayıcılarından olduğu belirlenen Emine Ayşe Barım 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme' suçundan gözaltına alınmıştır" ifadeleri yer aldı. Polis ekipleri Barım'ın evinde ve iş yerinde arama Gezi Parkı olaylarına iştirak ettiğine dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar sebebiyle hakkında açılan soruşturma kapsamında bu sabah gözaltına alınan Barım'ın ev ve iş yerinde arama yapıldı.

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