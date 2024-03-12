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Tahsin Biner kimdir? Zafer Partisi Antalya- Alanya Belediye Başkan adayı Tahsin Biner kaç yaşında, nereli?

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Tahsin Biner kimdir? Zafer Partisi Antalya- Alanya Belediye Başkan adayı Tahsin Biner kaç yaşında, nereli? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da düzenlenen basın toplantısında partisinin Alanya Belediye Başkanlığı adayını açıkladı. Aday olarak Alanya'nın tanınmış ve sevilen doktorlarından Dr. Tahsin Biner'in ismi açıklandı. Biner'in kişisel bilgileri ve politik geçmişi merak konusu oldu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da düzenlenen bir basın toplantısında partisinin Belediye Başkan adaylarını açıklamıştı. Özdağ, Alanya Belediye Başkan adayı olarak Tahsin Biner'i aday gösterildiğini duyurdu. Peki, Tahsin Biner kimdir? Zafer Partisi Antalya- Alanya Belediye Başkan adayı Tahsin Biner kaç yaşında, nereli?

TAHSİN BİNER KİMDİR?

  • Tahsin Biner 1973 yılında Antalya'da doğdu.
  • Üniversite eğitimini görmek için Trabzon'a gitti.
  • Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Tıp Fakültesini bitirdi. 1999-2011 yılları arasında Acil Servis Hekimliği yaptı.
  • 2011'den sonra kendisine ait olan özel sağlık kuruluşunda medikal estetik ve turizm hekimliği yapıyor.
  • İYİ Partinin kurulduğu süreçte Alanya Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği' yaptı. İYİ Parti'den 2019 yılında "Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerine bağlı kalınmadığı" gerekçesiyle istifa etti.
  • Zafer Partisi'ne Geçen Tahsin Biner, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Zafer Partisi'nin Alanya Belediye Başkan adayıdır.

Tahsin Biner kimdir? Zafer Partisi Antalya- Alanya Belediye Başkan adayı Tahsin Biner kaç yaşında, nereli?

Tahsin Biner kimdir? Zafer Partisi Antalya- Alanya Belediye Başkan adayı Tahsin Biner kaç yaşında, nereli?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Zafer Partisi Alanya 3.Sayfa Gündem Politika Haberler

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