Üye Girişi
Haberler

Taç Mahal hangi ülkededir? Taç Mahal nerede, hangi şehirde?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Taç Mahal'in nerede olduğu zaman zaman birçok kişi tarafından merak edilmekte olan sorular arasında yer alıyor ve internet üzerinde araştırma konusu oluyor. Peki, Taç Mahal hangi ülkededir? Taç Mahal nerede, hangi şehirde?

Taç Mahal hangi ülkededir? Sorusu, zaman zaman yarışmalarda yer almakta olan sorular arasında bulunuyor ve tam konumu merak ediliyor. Dünya üzerindeki ünlü yapılardan bir tanesi olma özelliğini taşmakta olan bu yapının detayları merak konusu oluyor. Peki, Taç Mahal hangi ülkededir? Taç Mahal nerede, hangi şehirde?

TAÇ MAHAL HANGİ ÜLKEDEDİR?

Taj Mahal, dünyanın en etkileyici mimari yapılarından biri olarak bilinen ve aşkın bir ifadesi olarak kabul edilen bir anıt mezardır. Hindistan'ın kuzeybatısındaki Agra şehrinde, Yamuna Nehri'nin kıyısında yer almaktadır. Marmara, taş oymacılığı ve farklı renklerdeki değerli taşlar kullanılarak inşa edilen bu muazzam yapı, Büyük Mogol İmparatoru Şah Cihan'ın eşi Mumtaz Mahal'in anısına inşa edilmiştir.

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Hindistan Turizm Gündem Eğitim Kültür Sanat Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

Taç Mahal hangi ülkededir? Taç Mahal nerede, hangi şehirde? Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket CANLI İZLE! Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket canlı izleme linki var mı? Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket maçı! Yarın okul yarım gün mü? 4 Şubat Pazartesi okullar tam gün mü, yarım mı? Yarın okula serbest mi, formayla mı gidilecek? Beşiktaş - Trabzonspor maçı kaç kaç? Beşiktaş - Trabzonspor maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Atalanta - Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta? Atalanta - Lazio maçı nereden izlenir? BEŞİKTAŞ – TRABZONSPOR CANLI: Beşiktaş – Trabzonspor maçı nereden, nasıl izlenir? Beşiktaş Trabzonspor canlı yayın linki! Beşiktaş - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Trabzonspor maçı nereden izlenir? Kurtlar Vadisi Kaos fragman 2024! Kurtlar Vadisi Kaos fragmanı yayınlandı mı, nerede yayınlanacak? Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin voleybol maçı nereden izlenir? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 4 Şubat Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Manchester Utd - West Ham maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manchester Utd - West Ham maçı nereden izlenir? Chelsea - Wolverhampton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Chelsea - Wolverhampton maçı nereden izlenir? Bournemouth - Nottingham Forest maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bournemouth - Nottingham Forest maçı nereden izlenir? KASIMPAŞA – ALANYASPOR CANLI: Kasımpaşa – Alanyaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Kasımpaşa Alanyaspor canlı yayın linki!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title