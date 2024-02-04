Taç Mahal hangi ülkededir? Sorusu, zaman zaman yarışmalarda yer almakta olan sorular arasında bulunuyor ve tam konumu merak ediliyor. Dünya üzerindeki ünlü yapılardan bir tanesi olma özelliğini taşmakta olan bu yapının detayları merak konusu oluyor. Peki, Taç Mahal hangi ülkededir? Taç Mahal nerede, hangi şehirde?

TAÇ MAHAL HANGİ ÜLKEDEDİR?

Taj Mahal, dünyanın en etkileyici mimari yapılarından biri olarak bilinen ve aşkın bir ifadesi olarak kabul edilen bir anıt mezardır. Hindistan'ın kuzeybatısındaki Agra şehrinde, Yamuna Nehri'nin kıyısında yer almaktadır. Marmara, taş oymacılığı ve farklı renklerdeki değerli taşlar kullanılarak inşa edilen bu muazzam yapı, Büyük Mogol İmparatoru Şah Cihan'ın eşi Mumtaz Mahal'in anısına inşa edilmiştir.