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Tabii neden açılmıyor? Tabii uygulaması çöktü mü, sorun mu var? TRT Tabii yüklenmiyor, açılmıyor?

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TRT'nin dünya çapında yeni dijital platformu Tabii neden açılmıyor? Merak ediliyor ve araştırılıyor. TRT Tabii ile birbirinden güzel programlar, diziler ve filmlerin yer aldığı uygulamaya ulaşmakta sorun yaşayanlar araştırma yapıyor. Peki, Tabii neden açılmıyor? Tabii uygulaması çöktü mü, sorun mu var? TRT Tabii yüklenmiyor, açılmıyor?

Tabii neden açılmıyor? Sorusu, Tabii uygulaması hakkında merak edilenler arasında üst sıralarda yer alıyor. TRT Tabii platformunu tabii.com veya "tabii.tabii.com/tr" adreslerinden ulaşabilirsiniz. TABİİ uygulaması TRT bünyesinde yeni bir platformdur. Peki, Tabii neden açılmıyor? Tabii uygulaması çöktü mü, sorun mu var? TRT Tabii yüklenmiyor, açılmıyor?

TABİİ NEDEN AÇILMIYOR?

TABİİ uygulaması ücretsiz olarak hizmet vermektedir. Henüz uygulamanın açılmamasına ilişkin yetkililerden bir açıklama gerçekleştirilmedi. Bu nedenle yaşamakta olduğunuz sorunun kişisel bir sorun olma ihtimali bulunmaktadır.

TABİİ NASIL ÜYE OLUNUR?

TABİİ uygulaması TRT bünyesinde yeni bir platformdur. TABİİ uygulamasına üye olmak için https://www.tabii.com/register adresine girerek üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

TABİİ UYGULAMASINDA HANGİ DİZİLER VAR?

TABİİ uygulamasına üye olarak dizi ve filmlere erişim sağlanıyor. TABİİ uygulamasına https://www.tabii.com/register adresinden üyelik gerçekleştiriyor.

Emir Ceran
Emir Ceran
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