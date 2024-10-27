Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki sorunun cevabı merak ediliyor. Bu sezon, yarışmacıların verdikleri yanıtlar ve stratejileri, ekran başındaki izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Susam Sokağı karakterlerinden Büdü'nün en sevdiği sayı 6'yken Edi'nin en sevdiği sayı kaçtır? İşte cevabı!

SUSAM SOKAĞI KARAKTERLERİNDEN EDİ'NİN EN SEVDİĞİ SAYI KAÇTIR?

A) 3

B) 4

C) 6

D) 8.243.721

DOĞRU CEVAP: D şıkkıdır.