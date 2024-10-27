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Susam Sokağı karakterlerinden Büdü'nün en sevdiği sayı 6'yken Edi'nin en sevdiği sayı kaçtır?

Susam Sokağı karakterlerinden Büdü'nün en sevdiği sayı 6'yken Edi'nin en sevdiği sayı kaçtır?
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Susam Sokağı karakterlerinden Büdü'nün en sevdiği sayı 6'yken Edi'nin en sevdiği sayı kaçtır? Sorusunun cevabı merak konusu oluyor. İzleyiciler, bu sorunun doğru yanıtını öğrenmek için adeta sabırsızlanıyor.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki sorunun cevabı merak ediliyor. Bu sezon, yarışmacıların verdikleri yanıtlar ve stratejileri, ekran başındaki izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Susam Sokağı karakterlerinden Büdü'nün en sevdiği sayı 6'yken Edi'nin en sevdiği sayı kaçtır? İşte cevabı!

SUSAM SOKAĞI KARAKTERLERİNDEN EDİ'NİN EN SEVDİĞİ SAYI KAÇTIR?

A) 3

B) 4

C) 6

D) 8.243.721

DOĞRU CEVAP: D şıkkıdır.

Susam Sokağı karakterlerinden Büdü'nün en sevdiği sayı 6'yken Edi'nin en sevdiği sayı kaçtır?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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