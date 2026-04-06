Survivor Seren Ay'ın Murat Boz şakası sonrası nişanlısı tüm fotoğrafları kaldırdı

Survivor’da birleşme partisi öncesi yaşanan kriz uzun süre gündemde kalmıştı. Acun Ilıcalı’nın kural ihlali yaptığını açıkladığı Seren Ay Çetin, konseyde yarışmayı bırakmak istediğini söyleyerek dikkatleri üzerine çekmişti. Bu gelişmenin ardından diskalifiye edilip edilmeyeceği de izleyiciler arasında merak konusu olmuştu.

Konseyde konuşan Ilıcalı, “Birleşmeye çok az kala yine tatsız bir konsey bizi bekliyor. İstemediğimiz bir olay. Gündemdeki isim Seren Ay. Bana göre bunun adı rezalet. Sana şimdi çok ağır bir yaptırım söyleyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerin ardından konuşan Seren Ay ise konunun konseyde gündeme getirilmesinden rahatsız olduğunu belirterek, “Şu anda konuşulması beni çok rahatsız ediyor ve yarışmayı bırakmak istiyorum” diyerek tepki göstermişti.

MURAT BOZ ŞAKASI GÜNDEM OLDU

Yaşanan kriz sonrası birleşme sürecine dair konuşan Seren Ay’ın Murat Boz ile ilgili sözleri ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Seren Ay açıklamasında:

“Birleşme çok iyi geçiyor. İyi ki yarışmayı bırakmamışım. Murat Boz’un takımında yarışacağım. Umarım Sadai kıskanıp Murat Boz’a yazmaz” ifadelerini kullandı.

NİŞANLISINDAN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Bu sözlerin ardından Seren Ay’ın nişanlısı Sadai Ahıskalı’nın sosyal medya hesabında yaptığı değişiklikler dikkatlerden kaçmadı. Ahıskalı’nın Seren Ay ile birlikte olduğu tüm fotoğrafları hesabından kaldırdığı görüldü.

Bu hamle kısa sürede sosyal medyada yayılırken, çiftin ilişkisi hakkında çok sayıda yorum yapıldı.

TEK FOTOĞRAFI YENİDEN PAYLAŞTI

Gündem olan gelişmenin ardından Sadai Ahıskalı’nın daha sonra Seren Ay ile olan tek bir fotoğrafı yeniden hesabına yüklemesi dikkat çekti. Bu hareket bazı kullanıcılar tarafından “kriz bitti” ve “barış mesajı” şeklinde yorumlandı