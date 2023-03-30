Survivor ödül oyununu kim kazandı? 30 Mart Survivor ödül hangi takım kazandı?

Survivor'da bu akşam takımlar ödül oyunu için yarışıyor. Ödül oyununu hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 30 Mart Survivor ödül hangi takım kazandı? İşte detaylar...