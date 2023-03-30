Survivor ödül oyununu kim kazandı? 30 Mart Survivor ödül hangi takım kazandı?
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Survivor'da bu akşam takımlar ödül oyunu için yarışıyor. Ödül oyununu hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 30 Mart Survivor ödül hangi takım kazandı? İşte detaylar...
TV8 kanalında yayınlanan Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da bu akşam ödül oyunu gerçekleşti. Ödül oyunununda hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Ödül oyununu kazanan takım araştırılıyor. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 30 Mart Survivor ödül hangi takım kazandı? Detaylar haberimizde...
Survivor'da geçtiğimiz hafta dokunulmazlık oyununda kıyasıya rekabet gerçekleşti. Gönüllüler takımının dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından ünlüler takımında eleme gerçekleşecek. Eleme adayları sırasıyla şu şekildedir:
1. eleme adayı: Murat
2. eleme adayı: Aziz
3.eleme adayı: Asena
4.eleme adayı: Elanur
5.eleme adayı: Barış
Survivor'da geçtiğimiz akşam hangi yarışmacının elendiği araştırılıyor. Yapılan konsey sonrasında elenen isim Elanur Pat olmuştur.
Survivor'da ödül oyununu hangi takımın kazanacağı merak konusu oldu. Kıyasıya mücadelenin edildiği ödül oyununu gönüllüler takımı kazanmıştır