Üye Girişi
Haberler
MGK'dan 7 maddelik bildiri: Terör örgütleri her hâlükârda tasfiye edilecek

MGK toplantısı sonrası çok net terör mesajı
Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi

Bolu'daki yangın faciasında can kaybı sayısı 79'a yükseldi
79 kişiye mezar olan Bolu'daki otel yıkılacak

79 kişiye mezar olan Bolu'daki otel için karar verildi
79 kişiyi hayattan koparan yangında çaresizliğin görüntüsü

79 kişiyi hayattan koparan yangında çaresizliğin görüntüsü

Survivor neden yok, yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu?

Survivor neden yok, yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Survivor bu akşam var mı yok mu 21 Ocak TV8 yayın akışı ile yanıt buldu. Haftanın her günü ekranlara gelen Survivor 2025 All Star-Gönüllüler'in bugünkü TV yayın akışında yer almaması izleyenleri meraklandırdı. Survivor neden yok, yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu?

TV8 yayın akışından 20.00'de görülen Survivor saat gelmesine rağmen ekranlara gelmedi. Dizilerin yeni bölümlerinin kaldırılması ardından Survivor'ın da yayınlanmayacağı netleşti.

SURVİVOR NEDEN YOK?

Bolu? Kartalkaya kayak merkezinde çıkan otel? yangınından çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybederken milli yas ilan edildi.

Yangın? faciası nedeniyle birçok kanalın yayın akışında da değişikliğe gidildi.

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası nedeniyle Survivor 2025'in yeni bölümünün yayınlanmayacağı öğrenildi. Yangın faciası nedeniyle birçok dizi de yeni bölüm yayınlamama kararı aldı.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yaşanan yangın faciası nedeniyle, 1 günlük milli yas ilan edildi. Bu nedenle televizyon kanalları dizilerin yeni bölümlerini bugün yayınlamayacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Tüm ailesini yangında kaybeden acılı babanın anlattıklarına yürek dayanmaz
img

Çilek fiyatlarındaki büyük değişim şaşırttı
img

Mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde kendini astı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
79 kişiye mezar olan otelin ortağından tepki çeken sözler: Bizim de kaybettiğimiz arkadaşlarımız var

79 kişiye mezar olan otelin ortağından tepki çeken sözler
Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti

Kartal, Bilbao'yu sahadan sildi
Kartalkaya'daki faciada tır üzerindeki reklamı nedeniyle tepki çeken şirketten açıklama geldi

Tır üzerindeki reklamla tepki çeken şirket kendini böyle savundu
Gelir İdaresi'nden sürücülere uyarı: Sakın geçe bırakmayın

Araç sahiplerine uyarı: Sakın geçe bırakmayın
Zuhal Topal, yangında hayatını kaybeden yakınlarının acısıyla yıkıldı

Yakınları yangında hayata veda etti
Bolu'daki yangın faciasında ölenler için skandal sözler

Bolu'daki yangın faciasında ölenler için skandal sözler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.