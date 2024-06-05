Survivor ne zaman bitecek? 2024 Survivor ne zaman bitiyor, final ne zaman?

Tv8 ekranlarının en fenomen yarışma programlarından Survivor All Star'da geri sayım başladı! Adada kalmayı başaran yarışmacılar rekabetlerine bireysel olarak devam ediyor. Survivor ne zaman bitecek?

SURVİVOR NE ZAMAN BİTECEK?

Survivor All Star'da son 8 yarışmacı! Dokunulmazlık ve elemelerin sürdüğü yarışmanın final tarihi henüz paylaşılmadı ancak haziran ayında final olması bekleniyor.

GEÇEN SENE NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz yıl Survivor Final mücadelesi 13 Haziran Salı günü Kuruçeşme Arena'da düzenlenmişti.

SON SEKİZE KALAN YARIŞMACILAR

Survivor All Star'da bu sezon son sekize kalan yarışmacılar şöyle;

Yunus Emre,

Nefise,

Merve,

Seda,

Ogeday,

Batuhan,

Atakan

Hilmi Cem