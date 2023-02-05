Survivor Merve kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2023 yeni yedek yarışmacı Merve Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Survivor 2023'ün yeni yedek yarışmacısı Merve Yıldırım'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Merve Yıldırım kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaçtır? Merve Yıldırım'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi haberimizde...

Survivor 2023 Merve Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Gönüllüler takımında yer alan yeni yedek yarışmacı Merve Yıldırım kimdir? Merve Yıldırım evli mi, sevgilisi var mı? Merve Yıldırım aslen nereli? Merve Yıldırım nerede çalışıyor, mesleği nedir? İşte detaylar...

SURVİVOR MERVE YILDIRIM KİMDİR?

Survivor 2023'ün yeni yarışmacısı Merve Yıldırım Bursa doğumludur. Merve Yıldırım'ın annesi Azerbaycanlı ve babası ise Balıkesirli'dir. Merve Yıldırım Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi mezunudur. Cimnastik bölümünde kariyerini sürdürmektedir. Cimnastik sporcusu Merve Yıldırım 2021-2022 Türkiye şampiyonu olmuştur. Küçük yaşlarda cimnastik sporuna başlayan Merve Yıldırım Survivor 2023'e yedek kadrodan katılan bir diğer isim oldu.

Merve Yıldırım, Survivor 2023'te yedeklerden Gönüllüler takımına katılmıştır.