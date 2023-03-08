Survivor'da bugün konsey sonrasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Ceza alan yarışmacı araştırılıyor. Peki, Survivor Kardelen neden ceza aldı? Survivor Kardelen elendi mi, ne yaptı? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlanan Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunu sırasında ceza alan yarışmacı merak konusu oldu. Peki, Survivor Kardelen neden ceza aldı? Survivor Kardelen elendi mi, ne yaptı?Detaylar haberimizde...

SURVİVOR EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da geçen hafta eleme adayları Barış, Murat, Buse ve Aysu olmuştur. Yapılan oylama sonrasında adaya veda eden isim Aysu Keskin olmuştur.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazanacağı merak konusu oldu. Kıyasıya mücadelenin gerçekleştiği dokunulmazlık oyununda 6-2 Ünlüler takımı öndedir. Dokunulmazlık oyunu devam etmektedir sona erdiğinde kazanan takım haberimizin içerisinde yer alacaktır.

SURVİVOR KARDELEN NEDEN CEZA ALDI?

Survivor yarışmacılarından Kardelen, oyun esnasında kamera arkasında yer alan yemeklerden yediği için ceza almıştır. Acun Ilıcalı konseyde Kardelen'in neden ceza aldığı açıklarken kazanılan 3 ödül oyunundan yararlanamayacağını belirtmiştir.