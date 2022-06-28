Survivor Hikmet nerede, yok mu, neden yok? Hikmet yarışmada neden yok, elendi mi? Hikmet Tuğsuz Survivor 2022'de kaçıncı oldu?

Hikmet Tuğsuz sakatlandı mı? Hikmet yarışta neden yok? Yarı final dokunulmazlık oyununda Hikmetniye yok? Hikmet rahatsızlandı mı, iyileşti mi? Ödül oyununda Hikmet neden oynamıyor? Hikmet Tuğsuz elendi mi? Survivor Hikmet elendi mi? Detaylar sizlerle...

SURVİVOR HİKMET NEREDE, NEDEN YOK, NEDEN OYNAMIYOR?

Survivor'da Hikmet elendiği için bugünkü oyunda yer almadı. Hikmet son yapılan eleme konseyinde adaya veda eden isim olmuştu.

HİKMET ELENDİ Mİ?

Evet, en son yapılan eleme konseyinde Hikmet en az oyu alarak adaya veda etmişti.

SURVİVOR HİKMET KİMDİR?

Hikmet Tuğsuz 16 Kasım 1986'da Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğdu. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun oldu. İlkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla sporla tanıştı. Başarılı olduğunu gören antrenörler kendisini atletizme yönlendirdi.

Birçok yarışmada başarılar elde eden Hikmet, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decatlon branşına yönlendirildi. Bu branşta yıllarca geçilmedi ve şampiyon oldu. Atletizmin bir branşında dereceleri var ve hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı. Üniversite bittikten sonra hem antrenörlük hem sporculuğa devam etti. Şu anda da Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi değerli sporculara antrenörlük yapıyor.

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