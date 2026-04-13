Haberler

Survivor Gözde’den sert çıkış: Ben gitmemeliydim

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Survivor’a veda eden Gözde, eleme sonrası yaptığı açıklamalarla gündemi karıştırdı. “Ben gitmemeliydim” sözleriyle dikkat çeken yarışmacı, performans üzerinden rakiplerine gönderme yaptı. Gözde ayrıca Lina’nın sıradaki isim olacağını öne sürerken, şampiyonluk için tercihini Nobre’den yana kullandı.

Survivor’da elenen Gözde, ada sonrası yaptığı açıklamalarla adeta rest çekti. Elenmesini kabul etmeyen yarışmacı, yarışmadaki bazı isimlere üstü kapalı göndermelerde bulundu.

“BENDEN DAHA KÖTÜLER VARDI” DİYEREK HEDEF ALDI

Gözde, eleme gecesine dair sözlerinde açık açık sitem etti:

“Stresli ve o kadar duygusal bir koltuktu ki… Ne yazık ki oylamadan yüzü gülen ben olmadım. Benden daha kötü performansı olanlar vardı. Şu an için elenen ismin ben olmamam gerektiğini düşünüyorum.”

Bu sözleriyle yarışmadaki rakiplerini hedef alan Gözde, elenmesine razı olmadığını net şekilde ortaya koydu.

LİNA İÇİN BOMBA TAHMİN

Açıklamalarının dozunu artıran Gözde, sıradaki elenecek isim için de iddialı konuştu:

“Lina’nın benden sonra gideceğini düşünüyorum.”

ŞAMPİYON İSMİNİ DEKLARE ETTİ

Gözde, şampiyonluk konusunda ise tarafını açıkça belli etti:

“İnşallah şampiyon Nobre olur. Hem kariyer hem sporcu kişiliği için onun olmasını isterim.”

Musa Can Çayan
Haberler.com
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması

Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan yeni Hürmüz çıkışı

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! Savaş uçakları peş peşe havalandı

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! Savaş uçakları peş peşe havalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı

Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı! İşte sonuç

Alarmların gölgesinde maça çıktı! İşte sonuç
İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı

İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı
72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor

72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor
Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı

Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası

6 puanları silindi
Sivasspor Tesisleri önünde facia: 4 genç futbolcu yaralı, birinin durumu ağır

Sivasspor Tesisleri'nde facia: 4 futbolcu yaralı, birinin durumu ağır