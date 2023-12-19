Survivor All Star 2024 kadroları merak edilirken Survivor All Star 2024 Mavi takım kadrosu ilgi odağı oldu. Kırmızı ve Mavi Takımın yarışmacıları iddialı sloganları ile All Star'a damga vurdu. Peki, Survivor Furkan kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Furkan kaç yaşında, evli mi?

Survivor Furkan kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Furkan kaç yaşında, evli mi?

Survivor 2024 All Star izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımdan oluşan kadron merak ediliyor. Survivor Furkan de izleyicilerin en çok merak ettiği yarışmacılar arasında yer aldı. Peki, Survivor Furkan kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Furkan kaç yaşında, evli mi?

SURVİVOR FURKAN KİMDİR?

Çocuklar Duymasın ile yıldızı parlayan Furkan Kızılay, 30 Kasım 1990 tarihinde İstanbul, Şile'de doğdu. Kadir Has Üniversitesi Sistem Mühendisliğinden mezun olmuştur. İyi bir tenis oyuncusu olan Furkan Kızılay, Sinema filmleri ve TV dizilerinin yanı sıra reklamlarda da rol almaktadır.

Oyunculuğun yanı sıra müzikte de kendisini gösteren Furkan Kızılay, 2009 yılında "Aşksın Sen" adlı albümünü çıkardı.

2010'da çekimlerine yeniden başlanan Çocuklar Duymasın dizisinde Emre (Havuç) karakterini yeniden canlandırdı. 2007 yılında Avrasya Sirki kurucusu Servet Yalçın, Yönetmen Ezel Akay, Pakize Suda, Neco ve Levent Kırca ve sunuculuğunu Süheyl Uygur'un üstlendiği yarışma programı "Ünlüler sirki"nde birinci oldu.

Survivor 2017'nin 19. haftasında Sabriye ve İlhan Mansız ile birlikte elemeye kalan Furkan Survivor'a veda etti.

FURKAN KIZILAY DİZİLERİ VE FİLMLERİ

• 2022- 2005: Çocuklar Duymasın

• 2004- 2005: Çocuklar Ne Olacak

• 2010- 2014: Çocuklar Duymasın

• 2017: Meryem (Konuk oyuncu)

• 2017- 2018: Aslan Ailem

• 2007: Emret Komutanım Şah Mat

• 2015: Hannas

• 2016: Kolpaçino 3. Devre

• 2017: Organik Aşk Hikayeleri

FURKAN KIZILAY ŞARKILARI

• 2009: Aşksın Sen

• 2010: Her Şey Senle

• 2011: Karamel Kokun

• 2014: Ecem

• 2014: Vura Vura

• 2020: Alsam Seni (ft. Can Doe)