TV8'in sevilen yarışması Survivor kim elendi ve eleme adayı kim oldu soruları gündeme geldi. Dün akşam Survivor eleme adayı kim oldu ve Survivor potada kim var seyirciler tarafından merak ediliyor. Survivor'da kim yazıldı gündeme geliyor. Peki, Dün akşam Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor potada kim var?

Survivor kim elendi ve adaya kim veda etti merak ediliyor. TV8'de yayınlanan Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam Survivor eleme adayı kim oldu seyirciler tarafından merak ediliyor. Dün akşam Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor potada kim var? Survivor'da kim yazıldı? Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da bu hafta Gönüllüler takımı kaybetti. Gönüllüler takımı oylama sonucunda eleme adayını belirledi. Survivor yokluk adasına Akif ve Elanur gitti.

SURVİVOR YARIŞMACILARI

Survivor 2023 Ünlüler yarışmacıları:

- Seçkin Piriler

- Wilson

- Zeynep Alkan

- Aysu Keskin

- Cansu Tuman

- Yusuf Güney

- Barış Telli

- Murat Eken

Survivor 2023 Gönüllüler yarışmacıları:

- Aziz

- Gizem Avcı

- Aleyna

- Asena

- Osman Can

- Özgür

- Tunga

Survivor 2023 Fenomenler yarışmacıları:

- Alper Rende

- Buse Plan

- Halil İbrahim Göker

- Elanur

- Chaby Han

- Kürşat Juan