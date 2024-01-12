Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor 12 Ocak Cuma günü var mı? Survivor hangi günler var?

2022 Survivor All Star bu akşam yeni bölüm var mı yoksa Survivor yeni bölüm yayınlanmayacak mı seyirciler tarafından merak ediliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor hangi günler var, hangi günler yok izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yoğun ilgi ile izlenen Survivor ne zaman yayınlanıyor ve hangi gün var sorgulanıyor. Survivor bu akşam neden yok? Survivor hangi günler var, hangi günler yok? Survivor yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR BU AKŞAM VAR MI?

Bu akşam Survivor'ın yeni bölümü ekrana gelmeyecek. Survivor'un yayın saatinde, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı izleyicilerle buluşacak.

SURVİVOR HANGİ GÜNLER VAR?

Survivor, TV8 ekranlarında yayınlanan ve Acun Medya tarafından hazırlanan Türkiye'nin en çok izlenen en heyecanlı yarışma programı... Survivor ıssız bir adada hayatta kalma mücadelesi veren yarışmacıların zor yaşamı ve birincilik mücadelesi.

Survivor All Star yarışması Pazartesi, Salı, Cumartesi ve Pazar akşamları yayınlanıyor.

Kırmızı Takım: Merve Aydın, Pınar Saka, Nagihan Karadere, Gizem Memiç, Aleyna Kalaycıoğlu, Berna Canbeldek, Doğukan Manço, Ersin Korkut, Sercan Yıldırım, Turabi, Bozok Goren, Nihat Altınkaya, Özgür Tetik, Kardeniz Kılıç

Mavi Takım: Seda Aktuğlu, Seda Ocak, Nefise Karatay, Begüm Yücetan, Sahra Işık, Damla Can, Yiğit Poyraz, Hakan Hatipoğlu, Yasin Obuz, Yunus Emre Özden, Ogeday Girişken, Furkan Kızılay, Yaman Keleş