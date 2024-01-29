Survivor Bozok elendi mi, Bozok neden yok, nerede?
Bozok Gören, sosyal medya kullanıcılarının ve izleyicilerin merak edip araştırdığı isimler arasında yer alıyor. Survivor 2024 All Star yarışmacıları arasında yer alan Bozok Gören'in elendi i merak edildi. Peki, Survivor Bozok elendi mi, Bozok neden yok, nerede?
5 Ocak 1974 İstanbul doğumlu olan Survivor Bozok (Bozok Gören), eski bir manken olup boyu 1.95 cm ve kilosu da boyu ile 90- 95 kg civarındadır. Peki, Survivor Bozok elendi mi, Bozok neden yok, nerede?
SURVİVOR BOZOK KİMDİR?
5 Ocak 1974 İstanbul doğumlu olan Survivor Bozok (Bozok Gören), eski bir manken olup boyu 1.95 cm ve kilosu da boyu ile 90- 95 kg civarındadır. Aslen Ankaralı'dır. Eğitimini Ankara ,İstanbul ve Amerikada yapan Survivor Bozok, profesyonel su altı dalgıcıdır. Survivor Bozok 12 sene yaşadığı Amerika'da Manhattan'da 9 yıl restoran ve bar işletmiştir. Mankenlik yaptıgı dönem Çağla Şıkel gibi ünlü mankenlerle sevgili olan Survivor Bozok şimdi Amerikalı eşi Amy ile 1 yıldır evli ve yaşamını sürdürdüğü Çeşme'de bir restaurant işletiyor..
Survivor Bozok, 2013 yılında Panama'da yapılan, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor Ünlüler ¬ Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarışmıştır.
SURVİVOR BOZOK ELENDİ Mİ?
Survivor Bozok elenmedi, yarışmaya devam ediyor.