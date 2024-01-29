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Survivor Bozok elendi mi, Bozok neden yok, nerede?

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Bozok Gören, sosyal medya kullanıcılarının ve izleyicilerin merak edip araştırdığı isimler arasında yer alıyor. Survivor 2024 All Star yarışmacıları arasında yer alan Bozok Gören'in elendi i merak edildi. Peki, Survivor Bozok elendi mi, Bozok neden yok, nerede?

5 Ocak 1974 İstanbul doğumlu olan Survivor Bozok (Bozok Gören), eski bir manken olup boyu 1.95 cm ve kilosu da boyu ile 90- 95 kg civarındadır. Peki, Survivor Bozok elendi mi, Bozok neden yok, nerede?

SURVİVOR BOZOK KİMDİR?

5 Ocak 1974 İstanbul doğumlu olan Survivor Bozok (Bozok Gören), eski bir manken olup boyu 1.95 cm ve kilosu da boyu ile 90- 95 kg civarındadır. Aslen Ankaralı'dır. Eğitimini Ankara ,İstanbul ve Amerikada yapan Survivor Bozok, profesyonel su altı dalgıcıdır. Survivor Bozok 12 sene yaşadığı Amerika'da Manhattan'da 9 yıl restoran ve bar işletmiştir. Mankenlik yaptıgı dönem Çağla Şıkel gibi ünlü mankenlerle sevgili olan Survivor Bozok şimdi Amerikalı eşi Amy ile 1 yıldır evli ve yaşamını sürdürdüğü Çeşme'de bir restaurant işletiyor..

Survivor Bozok, 2013 yılında Panama'da yapılan, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor Ünlüler ¬ Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarışmıştır.

SURVİVOR BOZOK ELENDİ Mİ?

Survivor Bozok elenmedi, yarışmaya devam ediyor.

Osman Demir
Osman Demir
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