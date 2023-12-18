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Survivor Berna kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Berna kaç yaşında, evli mi?

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Survivor All Star 2024 kadroları merak edilirken Survivor All Star 2024 Mavi takım kadrosu ilgi odağı oldu. Kırmızı ve Mavi Takımın yarışmacıları iddialı sloganları ile All Star'a damga vurdu. Peki, Survivor Berna kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Berna kaç yaşında, evli mi?

Survivor 2024 All Star izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımdan oluşan kadron merak ediliyor. Survivor Berna de izleyicilerin en çok merak ettiği yarışmacılar arasında yer aldı. Peki, Survivor Berna kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Berna kaç yaşında, evli mi?

SURVİVOR BERNA KİMDİR?

Survivor All Star yarışmacılarından olan Berna Keklikler Almanya doğumlu, 3 senedir de İstanbul'da kardeşiyle yaşıyor. Ekonomi eğitimi alan Keklikler, Almanya'da katıldığı güzellik yarışması Miss Turkuaz Germany'iyi kazanmıştı.

Fıtness, crunch ve yüzme sporlarıyla ilgilenmekte olan Keklikler, oyunculuk ve modellik de yapıyor.

Survivor'a katılma sebebini maceracı ve savaşçı ruhu olduğunu ifade eden Berna Keklikler, doğaya çok düşkün olduğunu ve ada şartlarına kolayca uyum sağlayacağını söylemişti.

Survivor 2017'de Gönüllüler takımının en dikkat çeken yarışmacılarından olan Bernan Kekliker 25 Şubat 1989 doğumlu.

Almanya'da büyüyen Berna Keklikler modellik yapıyor. Almanya'da düzenlenen Miss Turkuaz Germany güzellik yarışmasını kazanan Survivor Berna Keklikler,1,76 boyundaki Berna Keklikler 61 kilo.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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